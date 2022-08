Macron: Francúzsko čelí novej ére, ktorá signalizuje koniec blahobytu

Paríž 24. augusta (TASR) - Prezident Emmanuel Macron v stredu upozornil, že Francúzsko v novej ére poznačenej klimatickou zmenou a nestabilitou spôsobenou ruskou inváziou na Ukrajine bude prinášať "obete" a môže očakávať "koniec blahobytu". Macron to uviedol v príhovore pri prvom zasadnutí francúzskej vlády po prázdninách, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Domnievam sa, že prežívame bod zlomu alebo veľký prevrat. Po prvé, pretože prežívame... koniec toho, čo by sa mohlo zdať ako koniec blahobytu," uviedol francúzsky prezident.



Prezident sa v príhovore snažil pripraviť krajinu na ťažkú nadchádzajúcu zimu, keďže prudko rastú ceny energií a mnohé domácnosti bojujú s infláciou, všíma si AFP.



"Náš systém založený na slobode, v ktorej sme si zvykli žiť, môže niekedy, keď ju potrebujeme brániť, prinášať obete," povedal Macron ministrom. Počas svojho príhovoru poukázal tiež na veľké sucho, ktoré prinútilo úrady obmedziť spotrebu vody a zvýšilo obavy z rastúceho tempa klimatických zmien. Krajinu sužovali aj mohutné lesné požiare.



"Tento prehľad, ktorý uvádzam – koniec blahobytu a bezstarostnosti – je v konečnom dôsledku bodom zvratu, ktorým prechádzame a ktorý môže našich občanov priviesť k pociťovaniu veľkej úzkosti," pokračoval Macron. "Vzhľadom na to máme povinnosti, z ktorých prvou je hovoriť úprimne a veľmi jasne bez osočovania," dodal.