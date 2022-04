Macron: Francúzsko dodá Ukrajine ťažké delostrelectvo

Paríž 22. apríla (TASR) - Francúzsko dodá Ukrajine ťažké delostrelectvo. Oznámil to francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatkovom rozhovore pre noviny Ouest-France. Deje sa to v čase, keď do Kyjeva v dôsledku ruskej invázie posiela ťažké zbrane čoraz viac spojencov.



"(Ukrajine) dodáme významné (vojenské) vybavenie: od protitankových riadených striel typu Milan po samohybné húfnice typu Caesar," vyhlásil francúzsky prezident. "Myslím si, že touto cestou musíme pokračovať. Vždy však tak, aby sme sa nestali stranami konfliktu," zdôraznil Macron.



Informáciu o zaslaní ťažkého delostrelectva na Ukrajinu potvrdila v príspevku na sociálnej sieti Twitter aj francúzska ministerka obrany Florence Parlyová.



Caesar je 155-milimetrová húfnica upevnená na šesťkolesovom nákladnom aute s dostrelom 40 kilometrov. Vyrába ju francúzska firma Nexter, ktorú sčasti vlastní štát, informuje AFP.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane žiadal členské štáty EÚ a NATO o dodávky ťažkých zbraní, najmä delostrelectva, a to v čase zintenzívnenia ruských útokov na východe Ukrajiny. Hoci niektoré krajiny – ako napríklad USA – reagovali na požiadavky Kyjeva rýchlo, iné – najmä Nemecko – sa obávajú, že takéto kroky môžu ešte zhoršiť vzťahy s Ruskom.