Macron: Francúzsko je lojálnym a vytrvalým spojencom v NATO

Brusel 7. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok uviedol, že jeho krajina je "lojálnym a vytrvalým" spojencom v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO). Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo prezident USA Donald Trump vyjadril pochybnosti, či by členovia Aliancie prišli v prípade potreby na obranu Spojených štátov. TASR informuje podľa agentúry AFP a denníka Guardian.



"Vždy sme tu boli jeden pre druhého," povedal Macron reportérom v Bruseli po mimoriadnom summite lídrov EÚ o posilnení obrany Európy.



Ako dodal, Francúzsko preukázalo "rešpekt a priateľstvo" voči Spojeným štátom" a "máme nárok na to isté", cituje Guardian.



Ruský prezident Vladimir Putin je podľa Macrona "revizionistický imperialista" a Francúzsko s ním bude rokovať vtedy, keď na to príde ten správny čas.



Francúzsky prezident v Bruseli ďalej potvrdil, že v priebehu dňa bol ďalšími lídrami EÚ oslovený v súvislosti so svojou ponukou rozšíriť jadrové odstrašovanie zo strany Francúzska a dodal, že dúfa v spoluprácu v tejto súvislosti do konca prvej polovice tohto roka.



V súvislosti s ruskou reakciou po tom, čo Moskvu nazval "existenčnou hroznou pre Európu", Macron poznamenal, že Kremeľ reagoval v dôsledku skutočnosti, že bola jeho hra odhalená, dodáva Guardian.



Macron počas stredajšieho príhovoru k národu označil Rusko za "hrozbu pre Francúzsko a Európu" a uviedol, že Francúzi sa "oprávnene obávajú" zmeny postoja Spojených štátov pod vedením prezidenta Donalda Trumpa k vojne na Ukrajine. Macron povedal, že začne rokovať s európskymi partnermi o rozšírení francúzskeho jadrového dáždnika. Rozhodnutie prišlo po tom, čo telefonoval s víťazom nemeckých volieb a pravdepodobným spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom.



Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov v reakcii na to prirovnal Macrona k Hitlerovi a Napoleonovi, ktorí ale na rozdiel od súčasného francúzskeho prezidenta otvorene priznali cieľ dobyť Rusko.



"Poznám prezidenta Putina dobre. Ak reaguje takýmto spôsobom, je to preto, lebo vie, že to, čo som povedal, je pravda," uviedol novinárom Macron. "Robí historickú chybu: Napoleon viedol dobyvačné boje. Jediná imperialistická mocnosť, ktorú v súčasnosti v Európe vidím, je Rusko," dodal.



Ako poznamenal, vie, že Putin nedrží slovo, pretože ho porušil už vtedy, keď nerešpektoval Minské dohody podpísané Francúzskom, Nemeckom a Ukrajinou po jeho invázii na Krym v roku 2014, cituje Guardian.



Uviedol tiež, že reakcie Moskvy na jeho vyjadrenia boli pravdepodobne také hlasné preto, že boli odhalené zámery Ruska pokračovať v vedení vojny s Európou v prípade podpísania uponáhľanej mierovej dohody na Ukrajine.