Macron: Francúzsko neplánuje vyslať svojich vojakov na Ukrajinu

Paríž 4. marca (TASR) - Francúzsko v blízkej budúcnosti neplánuje vyslať svojich vojakov na Ukrajinu, povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok v rozhovore pre český spravodajský portál Novinky.cz a denník Právo, informuje TASR.



Macron tak vysvetľoval svoj minulotýždňový výrok, ktorý zaznel na záver summitu lídrov krajín EÚ a NATO v Paríži. Vtedy na novinársku otázku, ktorá sa týkala možnosti vyslania pozemných síl na Ukrajinu, reagoval, že nič nie je vylúčené.



"Neznamená to, že zvažujeme vyslanie francúzskych jednotiek na Ukrajinu v blízkej budúcnosti, ale že otvárame debatu a premýšľame o všetkom, čo je možné urobiť na podporu Ukrajiny, predovšetkým na jej území," uviedol francúzsky prezident.



Od myšlienky vyslania vojakov európskymi krajinami alebo krajinami aliancie NATO na Ukrajinu sa dištancovali viacerí predstavitelia vlád štátov EÚ, Spojených štátov, Británie aj vedenia Aliancie.



Macron v súvislosti so schôdzkou v Paríži povedal, že jej účastníci sa zhodli na piatich oblastiach, na ktoré chcú vynaložiť viac úsilia: kybernetická obrana, spoločná výroba vojenského materiálu na Ukrajine, bezpečnosť krajín priamo ohrozených ruskou ofenzívou na Ukrajinu, predovšetkým Moldavska, schopnosti podporiť Ukrajinu na jej hranici s Bieloruskom a odmínovacie operácie.



Zároveň zdôraznil, že sa vždy jasne vyjadroval o tom, že Francúzsko nie je vo vojne proti ruskému národu a odmieta vstúpiť do logiky eskalácie.



Macron v utorok navštívi Českú republiku.