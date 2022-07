Macron: Francúzsko nepoľaví v zápase o bezpečnosť afrického kontinentu

Yaoundé 26. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok ubezpečil, že Francúzsko bude aj naďalej "rozhodne podporovať" bezpečnosť afrického kontinentu, hoci svojich vojakov sťahuje z Mali, kde sa v rámci operácie Barkhane podieľali na boji proti džihádistom v oblasti Sahelu. Podľa agentúry AFP to Macron uviedol v príhovore k francúzskej komunite žijúcej v Kamerune, kam v pondelok večer zavítal v rámci turné po troch afrických štátoch. Okrem Kamerunu navštívi aj Benin a Guineu Bissau.



Macron vysvetlil, že pôvodná operácia sa po odsune francúzskych vojakov z Mali reorganizuje, pretože v tejto krajine už pre pôsobenie francúzskych vojakov neexistoval "politický rámec", čím narážal na spor Paríža s malijskou juntou.



Odsun Francúzov z Mali by sa mal zavŕšiť v najbližších týždňoch. Francúzsko potom bude mať v rámci operácie Barkhane v Saheli približne 2500 vojakov.



Podľa nemenovaných francúzskych dôstojníkov sa úlohy týchto zredukovaných síl zmenia aj z taktického hľadiska a budú pôsobiť skôr ako podpora miestnych síl.



Macron v utorok vyhlásil, že v rámci rekonfigurácie sa misia s účasťou francúzskych jednotiek rozšíri za hranice Sahelu - do Guinejského zálivu a iných oblastí, kde pôsobia viaceré teroristické skupiny.



Džihádistické povstanie v severnom Mali vypuklo v roku 2012 a v roku 2015 zasiahlo aj susedný Niger a Burkinu Faso. V celom regióne prišli o život tisíce ľudí a viac ako dva milióny utiekli zo svojich domovov.



Sporadické cezhraničné útoky sa vyskytli aj v pobrežných krajinách na juhu západnej Afriky, čo vyvolalo obavy z rozšírenia džihádistov do Guinejského zálivu.



Macron v utorok prisľúbil podporu Paríža aj krajinám bojujúcim proti džihádistom v oblasti Čadského jazera, kde je aktívna islamistická organizácia Boko Haram operujúca z Nigérie.



S islamistickým terorizmom zápasí aj Kamerun, ktorého región Ďaleký sever, zasahujúci do povodia Čadského jazera, zažíva útoky islamistov opakovane.



Macron sa v príhovore k francúzskej komunite ohradil aj proti "nezmyslom", ktoré sa podľa neho šíria v dôsledku vojny na Ukrajine. "Útočia na nás istí ľudia, ktorí tvrdia, že európske sankcie (voči Rusku) sú príčinou svetovej potravinovej krízy, a to aj v Afrike. To vonkoncom nie je pravda. Ide len o to, že potraviny, podobne ako energonosiče, sa stali zbraňami Ruska vo vojne" rozpútanej na Ukrajine, zdôraznil Macron.