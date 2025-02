Macron: Francúzsko očakáva investície do AI za 109 miliárd eur

Paríž 10. februára (TASR) — Francúzsko investuje v najbližších rokoch do umelej inteligencii (AI) 109 miliárd eur. V nedeľu, deň pred začiatkom dvojdňového summitu o tejto technológii v Paríži, to v rozhovore pre televíziu TF1 oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Tieto investície pochádzajú zo Spojených arabských emirátov, od veľkých investičných fondov z USA a Kanady, ako aj od francúzskych spoločností.



Suma 109 miliárd eur je podľa Macrona pre Francúzsko ekvivalentom projektu Stargate vedeného neziskovou organizáciou OpenAI, ktorý ohlásil americký prezident Donald Trump krátko po januárovom návrate do Bieleho domu. Tento megaprojekt rozšírenia infraštruktúry AI má zabezpečiť investície vo výške najmenej 500 miliárd dolárov (480 miliárd eur).



Niektoré z plánovaných investícií do AI vo Francúzsku už boli prezentované v posledných dňoch. Elyzejský palác vo štvrtok oznámil, že Spojené arabské emiráty chcú investovať 30 - 50 miliárd eur do výstavby gigantického dátového centra AI. Kanadský fond Brookfield chce do roku 2030 investovať celkovo 20 miliárd eur do rozvoja dátových centier a ďalšej infraštruktúry AI.



Na summite AI sa očakáva množstvo politikov, podnikateľov a odborníkov. Diskutovať sa bude o možnosti využitia AI napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako aj o globálnych dohodách o etickej stránke využívaní AI. „Technológie musia slúžiť spoločnosti, nie naopak,“ zdôraznil Elyzejský palác.



Na summite sa okrem iných zúčastnia predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, čínsky vicepremiér Ting Süe-siang, americký viceprezident J.D. Vance, indický premiér Naréndra Módí, ako aj šéfovia amerických spoločností OpenAI a Google.