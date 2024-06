Macron: Francúzsko poskytne Ukrajine stíhačky Mirage 2000

Paríž 7. júna (TASR) - Francúzsko plánuje poskytnúť Ukrajine stíhačky Mirage 2000 a vycvičiť jej pilotov, oznámil vo štvrtok prezident Emmanuel Macron. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



"Zajtra spustíme novú spoluprácu a oznámime postúpenie stíhačiek Mirage 2000-5," uviedol Macron v rozhovore pre francúzsku televíziu. Tieto stíhačky francúzskej výroby umožnia podľa jeho dlov Ukrajine, aby bránila svoje územie i vzdušný priestor. Nespresnil však, koľko ich Paríž do Kyjeva vyšle.



Macron tiež oznámil, že vo Francúzsku prebehne aj výcvik ukrajinských pilotov. Uviedol pritom, že ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému plánuje počas ich piatkového stretnutia navrhnúť, aby sa výcvik pilotov začal už v lete. "Obyčajne na to potrebujete päť až šesť mesiacov. Takže do konca roka budú piloti. Títo piloti budú vycvičení vo Francúzsku," povedal Macron.



Okrem toho zopakoval, že Ukrajine by malo byť umožnené používať zbrane, ktoré jej poskytli západní spojenci, a to pri útokoch na ruské vojenské ciele a neutralizácii konkrétnych "bodov", z ktorých je napádaná.



Macron v televíznom rozhovore tiež uviedol, že Ukrajina požiadala svojich západných spojencov, aby jej poslali vojenských inštruktorov pre výcvik vojakov na jej území. Ukrajina totiž podľa francúzskeho prezidenta čelí obrovskej výzve čo sa týka výcviku vojakov, keďže sa snaží zvýšiť počet tých, ktorí by mohli ísť bojovať na front.



"Ukrajinský prezident a jeho minister obrany preto požiadali všetkých spojencov – oficiálnym listom pred 48 hodinami, v ktorom uviedli: 'Potrebujeme, aby ste nás cvičili rýchlejšie a robili to na našom území'," informoval Macron.



V tejto súvislosti dodal, že Francúzsko vycvičí 4500 vojakov, ktorí budú pripravení sa po návrate na Ukrajinu brániť ruskej agresii. Zároveň povedal, že na území Ukrajiny sa momentálne nenachádzajú nijakí francúzski vojenskí inštruktori. "Pracujeme s našimi spojencami a budeme konať na základe spoločného rozhodnutia," dodal.