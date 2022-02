Macron: Francúzsko postaví 14 nových jadrových reaktorov

Belfort 10. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyzval na "znovuzrodenie" francúzskeho jadrového priemyslu s tým, že chce, aby sa postavilo až 14 nových reaktorov, čím by sa podporil prechod krajiny od fosílnych palív k atómovej energii.



"To, k čomu dnes musíme prikročiť - pretože je na to tá správna chvíľa -, je znovuzrodenie francúzskeho jadrového priemyslu," vyhlásil Macron podľa agentúry AFP počas návštevy strategickej továrne na výrobu turbín v meste Belfort na severovýchode krajiny.



"Chcem, aby sa postavilo šesť (európskych tlakovodných reaktorov typu) EPR2, a spustíme štúdie na výstavbu ďalších ôsmich," povedal francúzsky prezident. Poukazoval na reaktory novej generácie, ktoré vyvíja štátny energetický gigant Électricité de France (EDF).



Macron priznal, že Francúzsko v uplynulom desaťročí po jadrovej katastrofe v japonskej elektrárni Fukušima v roku 2011 neinvestovalo do svojho atómového priemyslu.



"Niektoré krajiny učinili radikálne rozhodnutia a otočili sa chrbtom k jadrovej energii. Francúzsko tak nespravilo, ale ani neinvestovalo, pretože malo pochybnosti," dodal.



Macron označil francúzske jadrové dozorné orgány za "neprekonateľné" vo svojej prísnosti a profesionalite, pričom rozhodnutie vybudovať nové jadrové elektrárne nazval "voľbou pokroku a dôvery vo vedu a techniku".



Šéf Elyzejského paláca zároveň oznámil, že sa bude usilovať o predĺženie životnosti všetkých existujúcich atómových elektrární vo Francúzsku - pokiaľ to dovolia bezpečnostné kritériá - a bude hľadať nové masívne investície do obnoviteľných zdrojov energie, ako je veterná a solárna energia.



"Nezostáva nám nič iné, len sa spoľahnúť na tieto dva piliere," zakončil Macron.