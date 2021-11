Macron: Po desaťročiach sa vraciame k výstavbe jadrových reaktorov

Paríž 10. novembra (TASR) - Francúzsko začne s výstavbou nových jadrových elektrární, aby lepšie reagovalo na rastúce energetické a environmentálne výzvy. Vo svojom prejave k národu vysielanom v televízii to v utorok vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Informovala o tom agentúra AFP.



"Aby sme zaistili energetickú nezávislosť Francúzska a dosiahli naše ciele, najmä uhlíkovú neutralitu v roku 2050, po prvý raz po desaťročiach znovu spustíme výstavbu jadrových reaktorov v našej krajine," avizoval Macron, pričom dodal, že Francúzsko "bude pokračovať v rozvoji obnoviteľných energií".



Vo svojom prejave Macron vysvetlil, že Francúzsko sa odteraz pripravuje na to, aby mohlo "čeliť výzvam budúcnosti". "Pandémiou sme otestovali našu zraniteľnosť," zdôraznil.



Macron prišiel s týmto vyhlásením v čase, keď v Glasgowe pokračuje klimatický summit COP26.



Francúzsko, ktoré získava väčšinu svojej elektriny z jadrovej energie, v súčasnosti stavia iba jeden nový jadrový reaktor EPR tretej generácie, a to v meste Flamanville v Normandii na severozápade krajiny.



Výstavba tohto reaktora sa začala ešte v roku 2007 a práce stále nie sú ukončené.



Francúzska energetická firma EDF tento rok na jar predložila vláde štúdiu uskutočniteľnosti programu výstavby šiestich nových reaktorov.



"Ak chceme platiť za energiu rozumné ceny a nezávisieť od zahraničia, musíme aj naďalej šetriť energiou a investovať do výroby bezuhlíkovej energie na našej pôde," zdôraznil Macron.



Ubezpečil, že investície do nových reaktorov Francúzsku "umožnia dodržať naše záväzky" z COP26 v Glasgowe. "Je to silný odkaz z Francúzska," povedal Macron.



"Oznámenie o oživení jadrovej energetiky bolo určite predvídateľné," konštatoval environmentalista Matthieu Orphelin, ktorý však kritizoval spôsob, akým Macron tieto zámery prezentoval. V tejto forme je to podľa Orphelina "neuveriteľné a takmer nezákonné". Prízvukoval, že o výstavbe nových reaktorov vo Francúzska je potrebná diskusia na celoštátnej úrovni.



Ochranárska organizácia Greenpeace France vo svojej reakcii kritizovala Macronove plány v súvislosti s jadrovou energetikou a obvinila ho, že sú súčasťou jeho agitácie pred prezidentskými voľbami vypísanými na apríl budúceho roku.



Macron pritom zatiaľ neoznámil svoju kandidatúru, ale vo všeobecnosti sa očakáva, že bude kandidovať, pripomenula AFP.



Oživenie jadrovej energetiky a výstavba nových reaktorov, keď tento segment zažíva fiasko v súvislosti s omeškaniami vo Flamanville, "je úplne odtrhnuté od reality", reagoval podľa AFP aktivista Greenpeaceu Nicolas Nace.



Podľa neho je jadrová energia "príliš drahá, príliš pomalá a príliš nebezpečná a v klimatickej núdzi zastaraná".