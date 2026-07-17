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Macron: Francúzsko sa s Nemeckom opäť zbližuje
Šéf Elyzejského paláca v prejave povedal, že chce dať nový impulz spolupráci s Nemeckom a úzko koordinovať postup s Berlínom v kľúčových medzinárodných otázkach.
Autor TASR
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Berlín 17. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok počas návštevy Nemecka vyhlásil, že podľa neho sa obe krajiny opäť zbližujú. Povedal to pred piatkovým spoločným zasadnutím vlád oboch krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Šéf Elyzejského paláca v prejave povedal, že chce dať nový impulz spolupráci s Nemeckom a úzko koordinovať postup s Berlínom v kľúčových medzinárodných otázkach.
Vzťahy týchto dvoch štátov sa v poslednom období dostali do zložitejšej fázy, čiastočne aj v dôsledku ukončenia projektu Future Combat Air System (FCAS), v rámci ktorého mali vyvinúť nové stíhacie lietadlo. Macron však uviedol, že ich spolupráca sa musí ďalej prehlbovať aj v súvislosti so strategickou obnovou Európy, ktorú treba podľa neho urýchliť.
Paríž a Berlín sa chcú ďalej usilovať o mier a bezpečnosť v Európe, podporiť Ukrajinu, posilniť spoločnú obranu a priemysel či spolupracovať oblastiach zameraných na budúcnosť, ako sú umelá inteligencia a energetická transformácia, dodal francúzsky prezident.
Nemecký kancelár Friedrich Merz zdôraznil historický význam miesta rokovania oboch vlád - zámku Augustusburg. V roku 1962 tam vtedajší francúzsky prezident Charles de Gaulle navrhol nemeckému kancelárovi Konradovi Adenauerovi uzavretie zmluvy o priateľstve. O niekoľko mesiacov neskôr bola uzavretá Elyzejská zmluva, ktorá je „základom našej práce,“ povedal Merz.
V piatok dopoludnia sa na leteckej základni Nörvenich stretne francúzsko-nemecká rada pre obranu a bezpečnosť. Tá sa zameria na spoluprácu v oblasti jadrového odstrašenia založenom na francúzskom jadrovom arzenáli.
Následne sa v meste Brühl uskutoční 26. spoločné zasadnutie vlád Nemecka a Francúzska. Na diskusiách sa zúčastnia ministri a štátni tajomníci z desiatich rezortov oboch krajín.
Šéf Elyzejského paláca v prejave povedal, že chce dať nový impulz spolupráci s Nemeckom a úzko koordinovať postup s Berlínom v kľúčových medzinárodných otázkach.
Vzťahy týchto dvoch štátov sa v poslednom období dostali do zložitejšej fázy, čiastočne aj v dôsledku ukončenia projektu Future Combat Air System (FCAS), v rámci ktorého mali vyvinúť nové stíhacie lietadlo. Macron však uviedol, že ich spolupráca sa musí ďalej prehlbovať aj v súvislosti so strategickou obnovou Európy, ktorú treba podľa neho urýchliť.
Paríž a Berlín sa chcú ďalej usilovať o mier a bezpečnosť v Európe, podporiť Ukrajinu, posilniť spoločnú obranu a priemysel či spolupracovať oblastiach zameraných na budúcnosť, ako sú umelá inteligencia a energetická transformácia, dodal francúzsky prezident.
Nemecký kancelár Friedrich Merz zdôraznil historický význam miesta rokovania oboch vlád - zámku Augustusburg. V roku 1962 tam vtedajší francúzsky prezident Charles de Gaulle navrhol nemeckému kancelárovi Konradovi Adenauerovi uzavretie zmluvy o priateľstve. O niekoľko mesiacov neskôr bola uzavretá Elyzejská zmluva, ktorá je „základom našej práce,“ povedal Merz.
V piatok dopoludnia sa na leteckej základni Nörvenich stretne francúzsko-nemecká rada pre obranu a bezpečnosť. Tá sa zameria na spoluprácu v oblasti jadrového odstrašenia založenom na francúzskom jadrovom arzenáli.
Následne sa v meste Brühl uskutoční 26. spoločné zasadnutie vlád Nemecka a Francúzska. Na diskusiách sa zúčastnia ministri a štátni tajomníci z desiatich rezortov oboch krajín.