Macron: Urobíme všetko pre to, aby nevypukol požiar na Blízkom východe

Paríž 15. apríla (TASR) - Francúzsko pomôže urobiť všetko pre to, aby zabránilo "požiaru" na Blízkom východe po bezprecedentnom dronovom a raketovom útoku Iránu na Izrael. Vyhlásil to v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Macron v rozhovore pre televíznu stanicu BFMTV uviedol, že francúzske stíhačky počas útoku v noci na nedeľu pomohli odraziť iránske narušenie vzdušného priestoru Jordánska. Pripomenul, že Francúzsko má v Jordánsku už niekoľko rokov leteckú základňu na boj proti terorizmu.



Irán v noci na nedeľu prvýkrát priamo zaútočil na Izrael viac než 150 bezpilotnými lietadlami a najmenej 130 raketami, povedal vysokopostavený predstaviteľ americkej armády. Izraelu a jeho spojencom sa však podarilo zostreliť väčšinu z nich.



Útok bol podľa Teheránu odvetou za nálet na iránsky konzulát v sýrskom Damasku pripisovaný Izraelu, ako aj iné "zločiny" vrátane vojny proti palestínskemu hnutiu Hamas v Pásme Gazy.



Francúzsky prezident v rozhovore tiež povedal, že napriek vojne na Ukrajine i konfliktom v iných častiach sveta chce zaistiť olympijské prímerie počas letných olympijských hier v Paríži.



Macron pripustil, že v prípade bezpečnostnej hrozby by sa otvárací ceremoniál olympijských hier mohol presunúť z rieky Seina na futbalový štadión Stade de France alebo pred budovu Trocadéro pri Eiffelovej veži. Letné olympijské hry v Paríži sa budú konať od 26. júla do 11. augusta.