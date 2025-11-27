< sekcia Zahraničie
Macron: Francúzsko zavedie dobrovoľnú vojenskú službu
Francúzsko však neuvažuje o obnovení brannej povinnosti, ktorá sa v krajine skončila v roku 1996.
Autor TASR
Paríž 27. novembra (TASR) - Francúzsko od budúceho leta zavedie dobrovoľnú vojenskú službu v trvaní desať mesiacov, oznámil vo štvrtok prezident Emmanuel Macron. Výcvikový program bude pre dobrovoľníkov vo veku 18 a 19 rokov. Cieľom je posilniť francúzske ozbrojené sily a čeliť rastúcim hrozbám. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a AP.
„Nová národná vojenská služba sa má postupne zavádzať od budúceho leta,“ povedal Macron v prejave na vojenskej základni Varces vo francúzskych Alpách.
Dobrovoľníci budú slúžiť iba na francúzskej pevnine a v zámorských územiach, nie vo vojenských operáciách v zahraničí, povedal Macron. Francúzsko však neuvažuje o obnovení brannej povinnosti, ktorá sa v krajine skončila v roku 1996.
Cieľom najnovšieho kroku je posilniť obranu Francúzska, keďže vojenská agresia Ruska na Ukrajine vystavuje európsky kontinent „veľkému riziku“, povedal Macron.
„Keď vyšlete signál slabosti Rusku ... bude pokračovať v postupe,“ povedal Macron v utorok pre rádio RTL. Podľa jeho slov sa Rusko rozhodlo opäť stať sa imperiálnou mocnosťou.
Francúzska armáda má v súčasnosti približne 200.000 aktívnych vojakov a viac ako 40.000 záložníkov, čo z nej robí druhú najväčšiu armádu v Európskej únii hneď za Poľskom. Francúzsko chce do roku 2030 zvýšiť počet záložníkov na 100.000.
Povinnú vojenskú službu má desať krajín EÚ: Rakúsko, Cyprus, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Lotyšsko, Litva a Švédsko, uvádza agentúra AP. Nórsko, ktoré nie je členom Únie, má povinnú vojenskú službu pre mužov aj ženy. Dĺžka vojenskej služby sa pohybuje od dvoch mesiacov v Chorvátsku až po 19 mesiacov v Nórsku.
