Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Zahraničie

Macron: Francúzsko zavedie dobrovoľnú vojenskú službu

.
Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Francúzsko však neuvažuje o obnovení brannej povinnosti, ktorá sa v krajine skončila v roku 1996.

Autor TASR
Paríž 27. novembra (TASR) - Francúzsko od budúceho leta zavedie dobrovoľnú vojenskú službu v trvaní desať mesiacov, oznámil vo štvrtok prezident Emmanuel Macron. Výcvikový program bude pre dobrovoľníkov vo veku 18 a 19 rokov. Cieľom je posilniť francúzske ozbrojené sily a čeliť rastúcim hrozbám. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a AP.

„Nová národná vojenská služba sa má postupne zavádzať od budúceho leta,“ povedal Macron v prejave na vojenskej základni Varces vo francúzskych Alpách.

Dobrovoľníci budú slúžiť iba na francúzskej pevnine a v zámorských územiach, nie vo vojenských operáciách v zahraničí, povedal Macron. Francúzsko však neuvažuje o obnovení brannej povinnosti, ktorá sa v krajine skončila v roku 1996.

Cieľom najnovšieho kroku je posilniť obranu Francúzska, keďže vojenská agresia Ruska na Ukrajine vystavuje európsky kontinent „veľkému riziku“, povedal Macron.

„Keď vyšlete signál slabosti Rusku ... bude pokračovať v postupe,“ povedal Macron v utorok pre rádio RTL. Podľa jeho slov sa Rusko rozhodlo opäť stať sa imperiálnou mocnosťou.

Francúzska armáda má v súčasnosti približne 200.000 aktívnych vojakov a viac ako 40.000 záložníkov, čo z nej robí druhú najväčšiu armádu v Európskej únii hneď za Poľskom. Francúzsko chce do roku 2030 zvýšiť počet záložníkov na 100.000.

Povinnú vojenskú službu má desať krajín EÚ: Rakúsko, Cyprus, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Lotyšsko, Litva a Švédsko, uvádza agentúra AP. Nórsko, ktoré nie je členom Únie, má povinnú vojenskú službu pre mužov aj ženy. Dĺžka vojenskej služby sa pohybuje od dvoch mesiacov v Chorvátsku až po 19 mesiacov v Nórsku.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom