Macron: Francúzsko zavedie prísnejšie epidemiologické obmedzenia

Paríž 31. marca (TASR) - Prísne epidemiologické pravidlá, ktoré už vyše týždňa platia v Paríži a viacerých častiach severného Francúzska, budú od soboty platiť pre celú krajinu, oznámil v stredu francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Macron v príhovore k občanom povedal, že súčasné snahy zamedziť šírenie vírusu "sú v čase, keď sa epidémia zrýchľuje, nedostatočné".



Podľa oznámenia budú školy od pondelka zatvorené tri týždne vrátane dvojtýždňových jarných prázdnin. Od soboty budú na štyri týždne platiť v celej krajine opatrenia, ktorými sa od 20. marca riadi takmer tretina Francúzov.



Pohyb na verejnosti bude obmedzený, pričom obchody predávajúce iný ako nevyhnutný tovar sa budú musieť zatvoriť. Obyvatelia budú môcť vycestovať do iných regiónov len z neodkladných pracovných dôvodov.



Macron však ďalej avizoval, že v polovici mája sa "v súlade s prísnymi pravidlami" opäť otvoria niektoré kultúrne priestory a terasy kaviarní. Vláda zároveň predstaví harmonogram pre postupné otváranie aj ostatných zariadení a podnikov.



"Vďaka vakcíne sa nám začína rysovať cesta z tejto krízy," povedal francúzsky prezident a dodal, že 16. apríla sa budú môcť dať zaočkovať osoby staršie ako 60 rokov a od 15. mája aj osoby vo veku nad 50 rokov.



Macron uznal, že jeho vláda v súvislosti s pandémiou viackrát pochybila a že mohla na túto zdravotnú krízu reagovať lepšie. Pritom ešte minulý týždeň uviedol, že nevidí dôvod ospravedlniť sa za svoje rozhodnutia v súvislosti s pandémiou, pripomína AFP.



Koncom januára sa 43-ročný prezident rozhodol napriek odporúčaniam svojich vedeckých poradcov nezaviesť tretí lockdown. To sa mu nakoniec vypomstilo, keď v marci začal opäť prudko rásť počet prípadov nákazy.



"Našimi kolektívnymi rozhodnutiami sme získali cenné týždne slobody, týždne učenia pre naše deti, umožnili sme státisícom pracovníkov držať sa nad vodou, a to všetko bez straty kontroly nad epidémiou," obhajoval Macron počas príhovoru svoje rozhodnutie nezaviesť lockdown.



Nové reštrikcie sú však menej prísne ako tie, ktoré vo Francúzsku platili vlani na jar a následne v novembri, píše AFP.