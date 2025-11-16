Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 16. november 2025Meniny má Agnesa
< sekcia Zahraničie

Macron: Francúzsky občan zadržiavaný vo Venezuele bol prepustený

.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Castro je 41-ročný učiteľ jogy, ktorý dlhodobo žije v Kolumbii.

Autor TASR
Paríž 16. novembra (TASR) - Francúzsky občan, ktorého zadržiavali vo Venezuele od konca júna, bol prepustený, oznámil v nedeľu prezident Emmanuel Macron. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

„Camilo Castro je na slobode. Zdieľam úľavu jeho rodiny a ďakujem všetkým, ktorí pracovali na jeho prepustení,“ napísal Macron na sociálnej sieti X.



Castro je 41-ročný učiteľ jogy, ktorý dlhodobo žije v Kolumbii. Zmizol 26. júna na hraničnom priechode Paraguachon medzi Venezuelou a Kolumbiou. Jeho rodina v auguste uviedla, že si išiel obnoviť expirované kolumbijské vízum na pobyt.

V polovici septembra Castrova matka uviedla, že o ňom nemá žiadne správy okrem hlasovej správy z konca júla, v ktorej „volal o pomoc“.

Podľa pátrania rodiny a mimovládnej organizácie Amnesty International, ho zadržiavali venezuelské úrady. Amnesty International odsúdila politiku „násilných zmiznutí“ oponentov a cudzích štátnych príslušníkov vo Venezuele po júli 2024, keď volebné orgány v júli 2024 vyhlásili prezidenta Nicolasa Madura za víťaza sporných volieb.

„Zdá sa, že venezuelské úrady túto prax využívajú na ospravedlnenie svojich tvrdení o zahraničných konšpiráciách“ a ako vyjednávací nástroj pri rokovaniach s inými krajinami,“ napísala v správe zverejnenej v júli.
.

Neprehliadnite

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

Šutaj Eštok: O demisii Kmeca sa rozhodlo bez verejného gesta premiéra

Fico podáva návrh na odvolanie vicepremiéra P. Kmeca

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka