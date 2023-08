Macron: Francúzsky veľvyslanec zostane v Nigeri napriek tlaku junty

Paríž 28. augusta (TASR) - Francúzsky veľvyslanec v Nigeri zostane v krajine napriek tlaku vodcov armádneho prevratu na jeho odchod. V pondelok to povedal prezident Emmanuel Macron v prejave pred diplomatmi. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.



Macron znovu vyhlásil, že Francúzsko podporuje zvrhnutého prezidenta Nigeru Mohameda Bazouma a jeho rozhodnutie neodstúpiť označil za odvážne.



"Myslím si, že naša politika je tá správna. Je založená na odvahe prezidenta Bazouma a na záväzkoch nášho veľvyslanca v Nigeri, ktorý tam zostáva napriek všetkému tlaku, napriek všetkým vyhláseniam nelegitímnych predstaviteľov a úradov," povedal Macron.



Nigerská junta sa chopila moci pri prevrate 26. júla. V piatok 25. augusta oznámila, že nariadila francúzskemu veľvyslancovi Sylvainovi Ittému, aby krajinu do 48 hodín opustil.



Macron odmietol výzvy niektorých predstaviteľov v Spojených štátoch a Európe, aby sa západné mocnosti zriekli demokraticky zvoleného prezidenta Bazouma.



"Neuznávame tých, čo podnikli puč; podporujeme prezidenta, ktorý neodstúpil a za ktorým stále stojíme," dodal Macron.



Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) sa snaží rokovať s vodcami prevratu v Nigeri, aby sa Bazoum vrátil do úradu. ECOWAS tiež oznámil, že je pripravený vyslať do Nigeru vojakov, aby tam obnovili ústavný poriadok v prípade, že diplomatické úsilie zlyhá.