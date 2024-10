Macron: Frankofónne krajiny vyzývajú na okamžité prímerie v Libanone

Paríž 5. októbra (TASR) – Členovia Medzinárodnej organizácie Frankofónie (OIF), do ktorej patrí 88 krajín vrátane Francúzska a Kanady, vyzývajú na okamžité a trvalé prímerie v Libanone. V sobotu to uviedol francúzsky prezident Emmanuel Macron, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Jednomyseľne sme sa vyslovili za okamžité a trvalé prímerie a vyjadrili naše odhodlanie deeskalovať napätie v regióne," povedal Macron novinárom po skončení summitu OIF.



Macron tiež oznámil, že Francúzsko ešte tento mesiac zorganizuje medzinárodnú konferenciu na podporu Libanonu. Cieľom je podľa neho získanie humanitárnej pomoci a posilnenie bezpečnosti v južnej časti krajiny.



Francúzsky líder okrem toho povedal, že "ľutuje" rozhodnutie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vyslať izraelských vojakov do pozemných operácií v Libanone, kde Izrael bojuje proti militantnému hnutiu Hizballáh.



Izrael v posledných týždňoch začal intenzívne letecké útoky na ciele Iránom podporovaného Hizballáhu v Libanone a tento týždeň tam vyslal aj pozemné jednotky. Cezhraničné útoky oboch strán prebiehajú už takmer rok, od začiatku vojny Izraela proti hnutiu Hamas v Pásme Gazy v októbri 2023.