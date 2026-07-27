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Macron hasičom na juhozápade Francúzska: Túto bitku spoločne vyhráme
Pri hasení pomáhajú aj poľnohospodári, ktorí hasičom dovážajú vodu v cisternách. Buldozéry zároveň vytvárajú pásy bez vegetácie, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu plameňov.
Autor TASR
Bordeaux 27. júla (TASR) - Túto bitku spoločne vyhráme, vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron s odkazom na rozsiahly lesný požiar pri meste Bordeaux na juhozápade krajiny. Počas návštevy koordinačného centra záchranných zložiek vyzval hasičov, aby zostali silní, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
„Vzdorujeme úplne bezprecedentnému požiaru,“ skonštatoval Macron a ocenil hasičov, ktorým sa v pondelok po niekoľkých dňoch podarilo zastaviť ďalšie šírenie plameňov. Zároveň však upozornil, že situácia ešte nie je pod kontrolou. „Nasledujúce týždne budú náročné,“ vyhlásil.
V regióne Gironde na juhozápade Francúzska pokračuje boj s rozsiahlym lesným požiarom, ktorý úrady označujú za najhoršiu krízu súvisiacu s požiarmi od druhej svetovej vojny. Oheň už zasiahol územie štvornásobne väčšie ako Paríž a prinútil približne 220.000 ľudí opustiť svoje domovy.
Do hasenia sú nasadené tisíce hasičov, ktorým pomáhajú lietadlá a vrtuľníky zhadzujúce vodu a hasiace látky. Do Európy pritom mieri ďalšia vlna horúčav. Meteorológovia predpovedajú, že teploty na juhozápade Francúzska v utorok presiahnu 35 stupňov Celzia a v stredu môžu byť ešte vyššie.
Regionálne úrady uviedli, že situácia sa počas noci na pondelok celkovo stabilizovala. Na rozdiel od predchádzajúcich dní už nebolo potrebné nariaďovať ďalšie evakuácie. V oblasti však zostávajú uzavreté detské tábory aj rekreačné zariadenia pre osoby so zdravotným postihnutím, aby úrady odradili turistov od návštevy regiónu na začiatku hlavnej dovolenkovej sezóny.
Pri hasení pomáhajú aj poľnohospodári, ktorí hasičom dovážajú vodu v cisternách. Buldozéry zároveň vytvárajú pásy bez vegetácie, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu plameňov.
Pomoc Francúzsku aj Španielsku, ktoré tiež zápasí s mimoriadne rozsiahlymi požiarmi, poskytlo približne desať štátov vrátane Slovenska. Obe krajiny museli pre požiare evakuovať spolu viac ako 330.000 ľudí.
Podľa predstaviteľov súvisí výnimočný rozsah požiarov s vlnami horúčav, ktoré prišli tento rok nezvyčajne skoro a výrazne vysušili lesy aj porasty. Španielsky premiér Pedro Sánchez vyhlásil, že nejde o izolované udalosti, ale o dôsledok klimatickej krízy, ktorá spôsobuje častejšie horúčavy a ničivejšie lesné požiare.
„Vzdorujeme úplne bezprecedentnému požiaru,“ skonštatoval Macron a ocenil hasičov, ktorým sa v pondelok po niekoľkých dňoch podarilo zastaviť ďalšie šírenie plameňov. Zároveň však upozornil, že situácia ešte nie je pod kontrolou. „Nasledujúce týždne budú náročné,“ vyhlásil.
V regióne Gironde na juhozápade Francúzska pokračuje boj s rozsiahlym lesným požiarom, ktorý úrady označujú za najhoršiu krízu súvisiacu s požiarmi od druhej svetovej vojny. Oheň už zasiahol územie štvornásobne väčšie ako Paríž a prinútil približne 220.000 ľudí opustiť svoje domovy.
Do hasenia sú nasadené tisíce hasičov, ktorým pomáhajú lietadlá a vrtuľníky zhadzujúce vodu a hasiace látky. Do Európy pritom mieri ďalšia vlna horúčav. Meteorológovia predpovedajú, že teploty na juhozápade Francúzska v utorok presiahnu 35 stupňov Celzia a v stredu môžu byť ešte vyššie.
Regionálne úrady uviedli, že situácia sa počas noci na pondelok celkovo stabilizovala. Na rozdiel od predchádzajúcich dní už nebolo potrebné nariaďovať ďalšie evakuácie. V oblasti však zostávajú uzavreté detské tábory aj rekreačné zariadenia pre osoby so zdravotným postihnutím, aby úrady odradili turistov od návštevy regiónu na začiatku hlavnej dovolenkovej sezóny.
Pri hasení pomáhajú aj poľnohospodári, ktorí hasičom dovážajú vodu v cisternách. Buldozéry zároveň vytvárajú pásy bez vegetácie, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu plameňov.
Pomoc Francúzsku aj Španielsku, ktoré tiež zápasí s mimoriadne rozsiahlymi požiarmi, poskytlo približne desať štátov vrátane Slovenska. Obe krajiny museli pre požiare evakuovať spolu viac ako 330.000 ľudí.
Podľa predstaviteľov súvisí výnimočný rozsah požiarov s vlnami horúčav, ktoré prišli tento rok nezvyčajne skoro a výrazne vysušili lesy aj porasty. Španielsky premiér Pedro Sánchez vyhlásil, že nejde o izolované udalosti, ale o dôsledok klimatickej krízy, ktorá spôsobuje častejšie horúčavy a ničivejšie lesné požiare.