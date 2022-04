Macron hlasoval v prezidentských voľbách a stretol sa so stúpencami

Paríž 24. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron odovzdal v nedeľu svoj hlas v druhom kole prezidentských volieb, v ktorom sa rozhodne, či bude vo svojej funkcii pokračovať, alebo ho nahradí krajne pravicovo orientovaná súperka Marine Le Penová. Informovala o tom agentúra DPA.



Macron hlasoval v mestečku Le Touquet-Paris-Plage na severe Francúzska v spoločnosti svojej manželky Brigitte.



Ich príchod do volebnej miestnosti očakávali stovky prívržencov, ktorí stáli vonku a čakali, kým Macron odhlasuje, píše DPA. Po tom, čo z volebnej miestnosti vyšli, sa úradujúci prezident stretol so svojimi stúpencami, pričom niektorým podal ruku, rozdával autogramy a pózoval pre fotografov.



Volebné miestnosti sú vo Francúzsku otvorené do 19.00 h, vo väčších mestách vrátane metropoly Paríž až do ôsmej hodiny večer. Potom sa moratórium skončí a miestne médiá budú môcť publikovať prvé exit polly.



Oficiálne výsledky sa očakávajú v nedeľu neskoro večer.