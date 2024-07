Macron: Hlavnými odporcami vstupu Ukrajiny do NATO sú USA a Nemecko

Washington 9. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil USA a Nemecko za hlavných oponentov vstupu Ukrajiny do NATO. Urobil tak v utorok pred summitom NATO vo Washingtone. TASR informáciu prevzala z agentúry DPA a portálu Euractiv.



Macron upozornil na "silný nesúhlas" USA a Nemecka v súvislosti s pozvaním Ukrajiny do aliancie. Situáciu na summite vo Washingtone porovnal s minuloročnou vrcholnou schôdzkou Aliancie vo Vilniuse. "Ukrajinci boli pomerne rozrušení, keď zistili, že dvere do NATO sú otvorené, avšak nie úplne. Myslím si, že scenár summitu vo Washingtone bude rovnaký," doplnil francúzsky prezident.



Minuloročný summit NATO vo Vilniuse bol sklamaním pre Ukrajinu, ktorá od členov Aliancie očakávala časový horizont prijatia. Spojenci sa v Litve zhodli len na potvrdení doterajšieho oficiálneho postoja o tom, že budúcnosť Ukrajiny je v NATO a jedného dňa sa stane plnohodnotným členom. Členské štáty však nešpecifikovali rok, v ktorom by sa tak mohlo stať.



Washington a Berlín pristupujú k budúcnosti Ukrajiny v NATO opatrne a zdôrazňujú, že Ukrajina je v ozbrojenom konflikte s Ruskom. Zároveň poukazujú na to, že Kyjev musí prijať aj potrebné reformy v oblasti demokratických inštitúcií a vykonať modernizáciu ozbrojených síl.



Vstup nového štátu do NATO musí byť potvrdený konsenzom všetkých 32 členských štátov. "Koniec koncov to, či Ukrajina vstúpi do NATO, bude na rozhodnutí spojencov," poznamenal francúzsky prezident.