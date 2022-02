Macron hovoril s Bidenom o Ukrajine pred cestou do Ruska

Paríž 7. februára (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron hovoril v nedeľu o ukrajinskej kríze s americkým náprotivkom Joeom Bidenom pred tým, ako sa v pondelok stretne s ruským lídrom Vladimirom Putinom. S odvolaním sa na prezidentské kancelárie v Paríži a Washingtone o tom informovala agentúra AFP.



Obaja prezidenti "diskutovali o pokračujúcich diplomatických a odrádzajúcich snahách v reakcii na pokračujúce posilňovanie vojenských kapacít Ruska pri hraniciach Ukrajiny", uviedol Biely dom. Macron a Biden podľa vyhlásenia potvrdili svoju podporu zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny.



Telefonát, ktorý trval 40 minút, bol podľa Elyzejského paláca súčasťou koordinácie pred tým, ako Macron v pondelok pocestuje do Moskvy a v utorok do Kyjeva, kde bude rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Francúzsky líder naznačil, že bude "hovoriť o podmienkach deeskalácie" krízy.



Predstavitelia USA uvádzajú, že Kremeľ umiestnil 110.000 vojakov neďaleko hranice Ukrajiny, spravodajské služby však nedospeli k záveru v tom, či sa prezident Putin rozhodol skutočne podniknúť vpád do susednej krajiny.



Počas víkendu Macron viedol tiež rozhovory s britským premiérom Borisom Johnsonom, generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom i lídrami pobaltských krajín.



Macron naposledy hovoril s Bidenom minulú stredu, keď sa dohodli na koordinácií reakcií na hromadenie ruských jednotiek pri ukrajinskej hranici.



Francúzsky prezident pre týždenník Le Journal du dimanche upozornil, že od Ruska "nezískame jednostranné gestá". Podľa jeho slov je potrebné "byť veľmi realistický", vyhnúť sa zhoršeniu situácie a následne "budovať mechanizmy a vzájomné gestá dôvery".