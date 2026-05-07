Macron hovoril s Pezeškijánom,vyzval na otvorenie Hormuzského prielivu
Autor TASR
Paríž 7. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu telefonoval s prezidentom Iránu Masúdom Pezeškijánom. Počas rozhovoru opätovne zdôraznil nutnosť otvorenia Hormuzského prielivu pre medzinárodnú lodnú dopravu. Iránskemu prezidentovi navrhol, aby sa oboznámil s plánmi Francúzska a Británie na zriadenie medzinárodnej misie, ktorej úlohou by bolo vytvoriť podmienky pre bezpečný prechod cez úžinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Vyzval som iránskeho prezidenta, aby túto príležitosť využil, a mám v úmysle túto tému prebrať s prezidentom Trumpom,“ napísal Macron na X.
Pezeškiján „zdôraznil, že Irán je pripravený angažovať sa v diplomatických snahách o ukončenie vojny v rámci medzinárodného práva s cieľom zabezpečiť dodržiavanie práv iránskeho ľudu,“ informovali iránske štátne médiá. „Prezident našej krajiny poukázal na nedôveru Iránu voči Spojeným štátom a uviedol, že je to spôsobené nepriateľskými krokmi americkej strany, ktorá počas nedávnych rokovaní dvakrát zaútočila na našu krajinu,“ uviedli.
Rozhovor oboch lídrov sa uskutočnil krátko po oznámení francúzskej armády, že lietadlová loď Charles de Gaulle sa cez Suezský prieliv plaví na juh Červeného mora v rámci príprav na misiu s cieľom obnoviť slobodu plavby cez Hormuzský prieliv.
