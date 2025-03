Macron hovoril so Zelenským i Trumpom, vyzval na upokojenie situácie

Paríž 1. marca (TARS) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu telefonoval s ukrajinským a americkým náprotivkom, Volodymyrom Zelenským a Donaldom Trumpom, informoval Elyzejský palác. Po ich slovnej roztržke v Bielom dome Macron v rozhovore pre francúzsky týždenník vyzval na upokojenie situácie. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.



Zelenskyj v piatok absolvoval rokovanie v Bielom dome. Táto schôdzka sa však skončila roztržkou medzi Zelenským a Trumpom a jeho viceprezidentom J. D. Vanceom, ktorí ukrajinskému prezidentovi vytýkali nedostatok vďačnosti za už poskytnutú pomoc pre Ukrajinu, nezáujem o rokovania o mieri s Ruskom a zahrávanie si s treťou svetovou vojnou.



"Myslím si, že okrem vypätých nervov sa všetci musia upokojiť, prejaviť úctu a vďačnosť, aby sme mohli konkrétne napredovať, pretože to, čo je v stávke, je príliš dôležité," zdôraznil Macron, ktorého citovali francúzske noviny La Tribune Dimanche.



Zelenskyj mu vraj v telefonáte povedal, že je ochotný obnoviť dialóg so Spojenými štátmi aj v súvislosti s dohodou, ktorá by USA umožnila prístup k výnosom z ukrajinských prírodných zdrojov. Tú mal podľa očakávaní podpísať v piatok počas stretnutia s Trumpom. O obsahu telefonátu s americkým prezidentom sa Macron nezmienil.



"Osudom Ameriky je byť po boku Ukrajincov, o tom nepochybujem. Chcem, aby Američania pochopili, že stiahnutie podpory Ukrajine nie je v ich záujme," dodal francúzsky prezident.



Macron podľa vyhlásenia Elyzejského paláca okrem Zelenského a Trumpa telefonoval aj s britským premiérom Keirom Starmerom, predsedom Európskej rady Antóniom Costom a generálnym tajomník NATO Markom Ruttem. Tieto diskusie boli súčasťou príprav na nedeľňajšiu schôdzku európskych lídrov v Británii, ktorú zvolal Starmer, ako aj na mimoriadny summit Európskej rady, ktorý sa uskutoční 6. marca.



Francúzsky prezident a britský premiér sa v Európe podľa Reuters postavili do čela úsilia presvedčiť Trumpa, aby sa neunáhlil s prímerím na Ukrajine a poskytol jej bezpečnostné záruky. Obaja mu počas stretnutí vo Washingtone tento týždeň predložili plán na rozmiestnenie európskych mierových síl na Ukrajine.