Macron i ďalší poprední politici odhlasovali v parlamentných voľbách

Paríž 30. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu odovzdal svoj hlas v predčasných parlamentných voľbách, ktoré vyhlásil pred tromi týždňami. Odvolili aj ďalší poprední francúzski politici. TASR informuje podľa agentúry AP a francúzskych médií.



Prezident a jeho manželka Brigitte Macronová odvolili v obci Le Touquet-Paris-Plage na severe Francúzska, píše na svojej webovej stránke francúzsky denník Le Monde. Macron po neúspechu svojej strany vo voľbách do Európskeho parlamentu 9. júna rozpustil Národné zhromaždenie a oznámil termíny volieb.



V nedeľu (30. júna) už odhlasoval aj predseda krajne pravicového Národného združenia (RN) Jordan Bardella, bývalá predsedníčka RN Marine Le Penová i viacerí poprední francúzski politici vrátane premiéra Gabriela Attala.



Francúzsky exprezident Nicolas Sarkozy so svojou manželkou Carlou Bruniovou-Sarkozyovou odvolili v Paríži, uviedol Le Monde. Hlas odovzdal aj bývalý prezident krajiny Francois Hollande, ktorého v máji 2017 nahradil Macron. Úradujúci prezident bol znovuzvolený v roku 2022.



Voľby do EP vo Francúzsku vyhralo RN vedené 28-ročným Bardellom. Druhá skončila so ziskom 14,6 percenta hlasov koalícia Besoin d'Europe (Potrebujeme Európu), ktorej súčasťou bola aj strana Obroda (RE) prezidenta Macrona a na treťom mieste sa umiestili Socialisti s podporou 13,8 percenta voličov.



Voľby do 577-členného Národného zhromaždenia (dolná komora parlamentu) sú dvojkolové. Jeho definitívne zloženie bude známe až po druhom kole, ktoré sa koná 7. júla, pripomenula agentúra AFP.



V krajine je viac než 49 miliónov registrovaných voličov. Volebné miestnosti sú otvorené od 8.00 h do 20.00 h a počiatočné výsledky budú známe už krátko po ich zatvorení.