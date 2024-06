Macron: Irán prepustil jedného zo zadržiavaných občanov Francúzska

Teherán 13. júna (TASR) – Louis Arnaud, jeden Francúzov zadržiavaných Iránom od roku 2022 a odsúdený na päť rokov väzenia, bol prepustený. V stredu to vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Louis Arnaud je voľný. Po dlhom väznení v Iráne dorazí zajtra do Francúzska," uviedol Macron prostredníctvom sociálnej siete X. Zároveň vyzdvihol zásluhy Ománu na sprostredkovaní jeho prepustenia.



Arnaud bol zadržaný v septembri 2022, keď cestoval po Iráne. Súd ho vlani v novembri poslal do väzenia na päť rokov za obvinenia v spojitosti s národnou bezpečnosťou. Väčšinu času strávil v teheránskom väzení Evin, kde iránske úrady väznia aj laureátku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadíovú.



Bilaterálne vzťahy Francúzska a Iránu sa počas uplynulých niekoľkých mesiacov prudko zhoršili po tom, ako Irán zadržal štyroch francúzskych občanov. Paríž obvinenia vznesené štvorici odmietol ako vykonštruované a ich zadržiavanie označil za branie rukojemníkov štátom.



Ďalší traja občania Francúzska, učiteľka Cecile Kohlerová, jej partner Jacques Paris a muž označený ako Oliver, zostávajú naďalej vo väzení. Francúzsky prezident vyzval na ich okamžité prepustenie.



Iránske elitné Revolučné gardy počas niekoľkých uplynulých rokov zatkli niekoľko desiatok osôb so zahraničným alebo dvojitým občianstvom, väčšinou za obvinenia v spojitosti s národnou bezpečnosťou. Skupiny bojujúce za ľudské práva obvinili Irán z toho, že sa takto snaží získavať ústupky, islamistická republika to poprela.