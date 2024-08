Macron iránskemu lídrovi: Cyklus odvetných opatrení sa musí zastaviť

Paríž 7. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu v telefonickom rozhovore s iránskym náprotivkom Massúdom Pezeškijánom uviedol, že iránsky líder musí urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby nedošlo k eskalácii na Blízkom východe. Podľa Macrona sa cyklus odvetných opatrení musí zastaviť, uviedol Elyzejský palác. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Nová vojenská eskalácia by nebola v záujme nikoho vrátane Iránu a trvalo by poškodila regionálnu stabilitu, povedal Macron iránskemu lídrovi a vyzval na koniec "logiky represií" i na ochranu civilného obyvateľstva.



Podľa francúzskeho prezidenta musí aj samotný Irán vyzvať "destabilizujúcich aktérov, ktorých podporuje", aby zachovali maximálnu zdržanlivosť a vyhli sa tak prepuknutiu konfliktu.



Obavy z eskalácie konfliktu medzi Iránom a Izraelom narástli po minulotýždňovom atentáte v Teheráne, pri ktorom zahynul vodca palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíl Haníja, ktorý prišiel do Iránu na inauguráciu Pezeškijána. Irán a ním podporované militantné skupiny pripisujú zodpovednosť za zabitie Haníju Izraelu, ktorý to oficiálne nepotvrdil ani nevyvrátil. Pri útoku v Bejrúte prišiel o život aj vojenský veliteľ libanonského militantného hnutia Hizballáh Fuád Šukr. Irán a Hizballáh sľubujú za tieto útoky odvetu voči Izraelu.



Hizballáh je najvýznamnejším členom regionálnych ozbrojených skupín podporovaných Iránom, ktoré sú proti Izraelu a Spojeným štátom, píše AFP. Do tohto zoskupenia patrí aj Hamas, iracké milície a jemenskí povstalci húsíovia.



Iránsky prezident v stredu vyzval USA a ďalšie západné krajiny, aby zastavili svoju podporu Izraela.