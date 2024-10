Macron: Izrael nesmie zabúdať, že vznikol rozhodnutím OSN

Paríž 15. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vyzval Izrael, aby dodržiaval rozhodnutia OSN. Izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi Macron odkázal, že by nemal zabúdať, že Izrael vznikol na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN prijatej v roku 1947.



Ako informovala agentúra AFP, napätie medzi Netanjahuom a Macronom sa v posledných týždňoch zvýšilo, pričom francúzsky líder minulý týždeň deklaroval, že zastavenie vývozu zbraní používaných Izraelom v Pásme Gazy a Libanone je jediným spôsobom, ako zastaviť súčasné konflikty v tejto časti Blízkeho východu. Tento postoj vyvolal v Izraeli nepochopenie.



Francúzsko okrem toho opakovane odsúdilo paľbu Izraela proti mierovým jednotkám OSN rozmiestneným v južnom Libanone, v ktorých slúži aj francúzsky kontingent.



AFP v tejto súvislosti pripomenula rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1701, podľa ktorej by v južnom Libanone mala byť nasadená iba libanonská armáda a mierová misia OSN (UNIFIL). Tento dokument stanovuje aj zastavenie bojov na oboch stranách hranice.



Netanjahu však opakovane tvrdí, že proiránske libanonské hnutie Hizballáh využíva "zariadenia a pozície UNIFIL ako krytie na uskutočnenie svojich útokov" proti Izraelu. Netanjahu aj preto v nedeľu vyzval generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, aby tzv. modrým prilbám dal pokyn okamžite opustiť pozície v južnom Libanone a presunúť sa do bezpečných oblastí.



Misia UNIFIL, v ktorej pôsobí 10.000 príslušníkov vrátane kontingentu 700 Francúzov, v posledných dňoch opakovane upozorňovala na narušenie jej pozícií zo strany izraelskej armády a v nedeľu oznámila dokonca "násilný" vstup dvoch izraelských tankov na jedno zo svojich stanovíšť.



Izraelská armáda na margo tohto incidentu vysvetlila, že jeden z jej tankov narazil do stanovišťa UNIFIL pri evakuácii zranených vojakov, keď bol súčasne pod paľbou z pozícií Hizballáhu.