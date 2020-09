Macron je ochotný stretnúť sa v Litve s líderkou bieloruskej opozície

Paríž 28. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron je pripravený sa počas svojej návštevy Litvy stretnúť s bieloruskou opozičnou líderkou Sviatlanou Cichanovskou, ak si to ona bude želať. Oznámil to v pondelok na tlačovej konferencii po zasadnutí francúzskej vlády jej hovorca Gabriel Attal, informovala agentúra AFP.



Cichanovská predtým vyzvala Macrona, ktorý v pondelok začne dvojdňovú návštevy Litvy, aby pôsobil ako mediátor pri riešení politickej krízy v Bielorusku. Podľa Cichanovskej by Macron mohol do dialógu medzi tamojšou vládou a opozíciou zapojiť aj Rusko.



"Čo sa deje v Bielorusku je kríza moci, autoritárskej moci, ktorá nie je schopná prijať logiku demokracie," vyhlásil Attal. Dodal, že Macron sa stretne s Cichanovskou, "ak o to požiada", počas jeho návštevy Vilniusu, kam sa politička uchýlila po prezidentských voľbách, ktoré sa konali 9. augusta.



Lukašenko porazil Cichanovskú podľa oficiálnych výsledkov v pomere vyše 80 k desiatim percentám hlasov. V dôsledku sporných volieb vypukli v krajine masové protesty.