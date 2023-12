Macron je otvorený voči dialógu s Putinom, ak by to prispelo k mieru

Brusel 16. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok povedal, že je stále ochotný zvážiť možnosť začatia dialógu so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, ak by to nejakým spôsobom mohlo prispieť k dosiahnutiu trvalého mieru medzi Ruskom a Ukrajinou. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Macron mal s Putinom pred ruskou inváziou na Ukrajinu dobrý pracovný vzťah, nepodarilo sa mu však zabrániť šéfovi Kremľa v tom, aby susednú Ukrajinu napadol. Niekoľko mesiacov po vypuknutí invázie s ním ale naďalej udržiaval komunikáciu.



Diplomatický aj osobný vzťah tejto dvojice sa však popri tiahnucej sa vojne na Ukrajine veľmi zhoršil. Začiatkom roka Macron zvažoval, že Putinovi odoberie aj najvyššie francúzske vyznamenanie.



Samotný Putin sa k osobe Macrona vyjadril vo štvrtok, keď v reakcii na novinársku otázku na výročnej tlačovej konferencii povedal, že to bol práve francúzsky prezident, kto v "istom momente zastavil" vzťahy s Ruskom. Uviedol pritom že ak bude vôľa na začatie dialógu na strane Paríža, tak Moskva je naň "pripravená". Dodal, že ak takáto vôľa nebude, Rusko si už nejako "poradí".



Macron teraz povedal, že voči takému dialógu s cieľom hľadania mierového riešenia konfliktu zostáva otvorený, ak by ho oslovil ruský prezident. Vyjadril sa tak na summite EÚ, ktorý uplynulé dva dni prebiehal v Bruseli a na ktorom lídri členských krajín rozhodli o začatí prístupových rokovaní s Ukrajinou.



"Ja som tú vojnu jednostranne nezačal porušením zmlúv, s ktorými som súhlasil. Nebolo to Francúzsko, ktoré sa rozhodlo spáchať vojnové zločiny na severe Ukrajiny, a prakticky tak znemožniť diskusie," povedal Macron. "No musíme byť seriózni, takže mám veľmi jednoduchý postoj. Nezmenil som si (telefónne) číslo," dodal.



Povedal, že ak Putin prejaví vôľu začať dialóg, ktorý by mohol viesť k dosiahnutiu trvalého mieru rešpektujúcemu medzinárodné právo a tiež záujmy a suverenitu Ukrajiny, tak Francúzsko je v tomto smere pripravené pomôcť.



Putin tento týždeň povedal že vojna na Ukrajine sa skončí až vtedy, keď Rusko dosiahne svoje od začiatku deklarované ciele, a síce údajnú denacifikáciu a demilitarizáciu tejto krajiny.