Macron je pripravený urobiť zmeny v návrhu dôchodkovej reformy

Paríž 13. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron je pripravený urobiť zmeny vo vládnom návrhu reformy dôchodkového systému. Reagoval tak na varovanie najväčšieho odborového združenia, že štrajky a pouličné protesty proti penzijnej reforme by v nezmenšenej podobe mohli vo Francúzsku trvať až do Vianoc. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP, ktorá dodala, že štrajky a protesty proti vládnej reforme trvajú vo Francúzsku už osem dní. V dôsledku štrajku je výrazne obmedzená doprava, pričom železničná aj na medzinárodných linkách.



Vládny návrh penzijnej reformy predstavil v stredu premiér Édouard Philippe, pričom ho označil za univerzálny, spravodlivejší a transparentnejší.



Odborári však vládny návrh odmietli, pričom namietali najmä proti stanoveniu vekovej hranice 64 rokov, po ktorej dosiahnutí bude mať zamestnanec právo na starobný dôchodok v plnej výške. Momentálne je táto hranica 62 rokov.



Mnoho Francúzov a odborových predákov sa tiež obáva, že nový dôchodkový systém donúti ľudí pracovať dlhšie a mať potom nižšie dôchodky. Štrajkujúci a demonštranti okrem toho nesúhlasia ani s Macronovými opatreniami na pomoc podnikateľskému sektoru, pretože podľa nich vláda takto ohrozuje sociálny štát.



Napriek tomuto postoju Macron vo štvrtok v Bruseli, kde sa zúčastňuje na summite EÚ, vyzval na nové rokovania s odborármi. Podľa neho vláda "dala návrh a teraz by sa mal začať dialóg".



Agentúra AFP napísala, že rýchle zamietnutie vládneho návrhu odborármi naznačuje, že odborárski predáci "to mysleli vážne, keď štrajky označili za (časovo) neobmedzené".



Na celonárodnej úrovni sa do štrajku proti dôchodkovej reforme zapojili zamestnanci z mnohých verejných sektorov vrátane učiteľov, lekárov, zdravotných sestier, železničného personálu a smetiarov.



Návrh príslušného zákona o dôchodkovej reforme francúzska vláda prerokuje 22. januára a potom ho vo februári predloží na posúdenie parlamentu, uviedol spravodajský portál LCI. Macronova strana Republika v pohybe (LREM) má v parlamente väčšinu.