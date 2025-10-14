Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Macron je znepokojený situáciou na Madagaskare

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Ostrovným štátom otriasli protesty, do ktorých sa zapojili desaťtisíce mladých ľudí.

Autor TASR
Paríž 13. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyjadril vážne znepokojenie nad situáciou na Madagaskare, ktorý už niekoľko týždňov sužujú protesty a odkiaľ údajne odišiel prezident Andry Rajoelina. Ten medzičasom oznámil, že sa nachádza na bezpečnom, bližšie nešpecifikovanom mieste. Macron podľa agentúry AFP odmietol potvrdiť medializovanú informáciu, že Rajoelina z krajiny ušiel francúzskym vojenským lietadlom.

Ostrovným štátom otriasli protesty, do ktorých sa zapojili desaťtisíce mladých ľudí. Nespokojní občania prostredníctvom demonštrácií žiadajú obnovenie dodávok vody a elektriny. K napätej situácii prispela aj nespokojnosť so vzdelávacím systémom, vysoká nezamestnanosť a chudoba.

Francúzska rozhlasová stanica RFI tvrdí, že Rajoelina odletel z Madagaskaru v nedeľu - na základe dohody s Macronom. Madagaskarské médiá zase informovali, že takisto bývalý premiér Christian Ntsay a podnikateľ Mamy Ravatomanga - blízki spojenci prezidenta - odleteli ešte v sobotu večer súkromným lietadlom na Maurícius.

„Dnes nebudem nič potvrdzovať. Chcem len vyjadriť naše veľké znepokojenie,“ povedal Macron novinárom v Egypte, kde sa zúčastnil na mierovom summite o Pásme Gazy. Na Madagaskare musí byť zachovaný ústavný poriadok, dodal.

Do ulíc hlavného mesta Antananarivo vyšli demonštranti aj v pondelok. Účastníci protestov vedených predovšetkým mladými ľuďmi, inšpirovanými nedávnymi demonštráciami v Keni a Nepále, požadujú demisiu vlády na čele s madagaskarským prezidentom a usporiadanie nových volieb.

Líder madagaskarskej opozície Siteny Randrianasoloniaiko, vojenský zdroj a zahraničný diplomat podľa agentúry Reuters uviedli, že Rajoelina opustil Madagaskar v nedeľu po tom, ako jednotky armády dezertovali a pridali sa k demonštrantom. Randrianasoloniaiko povedal, že túto informáciu potvrdil aj personál prezidentskej kancelárie.

Rajoelina v pondelok v priamom prenose na sieti Facebook informoval, že sa presunul na „bezpečné miesto“, ktoré bol vraj nútený vyhľadať, aby ochránil svoj život.

„Od 25. septembra došlo k pokusom o atentát na moju osobu a pokusom o prevrat. Skupina vojakov a politikov plánovala moju vraždu,“ povedal 51-ročný prezident v dvakrát odloženom prejave. Svoju polohu podľa AFP neprezradil, vyzval však na dodržiavanie ústavy s cieľom vyriešiť prehlbujúcu sa krízu.

Spočiatku pokojné protesty si už vyžiadali najmenej 22 obetí. Povstalecké vojenské oddiely vyhlásili, že prevzali kontrolu nad pozemnými, vzdušnými a námornými silami krajiny.
