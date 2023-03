Macron: Karol III. by mohol Francúzsko navštíviť začiatkom leta

Brusel 24. marca (TASR) - Návštevu britského kráľa Karola III. vo Francúzsku zrejme odložia na začiatok leta, oznámil v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



Kancelária francúzskeho prezidenta už predtým oznámila, že z dôvodu násilných protestov proti dôchodkovej reforme sa plánovaná návšteva Karola vo Francúzku odkladá. Britský monarcha tam mal pricestovať s manželkou už túto nedeľu.



"Navrhli sme, že štátna návšteva by sa mohla uskutočniť na začiatku leta, podľa toho, aký budú mať obe strany program," uviedol Macron po summite Európskej únie v Bruseli. Konanie návštevy uprostred protestov by podľa Macrona nebolo rozumné a ani slušné voči hosťovi.



Zároveň odsúdil násilné správanie, ku ktorému prišlo na niektorých protestoch proti reforme dôchodkového systému. Podľa Macrona "násilie do demokracie nepatrí".



Počas štvrtkových celoštátnych protestov zadržali vo Francúzsku celkovo 457 ľudí, pričom zranenia utrpelo 441 príslušníkov bezpečnostných zložiek. V Paríži sa na demonštrácii zúčastnili aj anarchisti, ktorí rozbíjali výklady obchodov, demolovali pouličný mobiliár a vyrabovali reštauráciu siete s rýchlym občerstvením.



Hnev obyvateľov Francúzska vzrástol po tom, čo Macron v stredu zopakoval, že dôchodková reforma je nevyhnutná, pričom zmeny v dôchodkovom systéme podľa neho musia vstúpiť do platnosti do konca roka. Kľúčovou časťou reformy je zvýšenie veku odchodu do dôchodku zo 62 rokov na 64.