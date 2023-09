Macron: Klimatické výsledky summitu G20 nie sú dostatočné

Naí Dillí 10. septembra (TASR) – Výsledky víkendového summitu skupiny G20 nie sú v klimatickej oblasti dostatočné. Po skončení dvojdňového podujatia to v nedeľu uviedol francúzsky prezident Emmanuel Macron. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AFP a DPA.



"Všetci musíme... ukončiť používanie uhlia oveľa rýchlejšie, než to robíme v súčasnosti," povedal Macron novinárom.



Predstavitelia skupiny G20, združujúcej najväčšie ekonomiky sveta, sa nedohodli na vyraďovaní fosílnych palív, ktoré správa OSN zverejnená deň pred summitom označila za "nevyhnutné" na dosiahnutie čistých nulových emisií.



Namiesto toho podporili cieľ strojnásobenia celosvetovej kapacity energie získavanej z obnoviteľných zdrojov do roku 2030. V prípade uhlia za zaviazali len "postupne redukovať" jeho využívanie "v súlade s národnými podmienkami", teda situáciou v jednotlivých štátoch. Členovia G20 Rusko a Saudská Arábia sú veľkými vývozcami ropy, zatiaľ čo v Číne a Indii rastie využívanie uhlia, približuje AFP.



Generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová vyzvala členov G20, aby v boji proti klimatickej kríze a chudobe viedli príkladom. V nedeľňajšom vyhlásení zdôraznila, že musia splniť sľub 100 miliárd dolárov ročne na financovanie klimatických opatrení a posilnenie mnohostranných rozvojových bánk.



"Našu jednu a jedinú Zem ohrozuje existenčná klimatické zmena," uviedla Georgievová. Podľa jej slov je potrebné, aby veľkými investíciami prispelo medzinárodné spoločenstvo i súkromný sektor. Krajiny musia súčasne podporovať tzv. zelenú tranzíciu, napríklad daňovými reformami.