Macron: Konferencia OSN o izraelsko-palestínskej otázke bola odložená

Paríž 14. júna (TASR) - Plánovaná konferencia Organizácie Spojených národov (OSN) o možnom riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu založenom na existencii dvoch samostatných štátov, ktorá sa mala konať budúci týždeň v New Yorku, je z bezpečnostných dôvodov odložená. Oznámil to v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron, podľa ktorého sa konferencia bude konať čo najskôr, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Macron oznámil odklad konferencie po tom, čo Izrael v piatok podnikol útoky v Iráne, pričom podľa izraelskej armády zasiahol najmenej 200 cieľov vrátane jadrových a vojenských objektov.



„Hoci sme túto konferenciu museli z logistických a bezpečnostných dôvodov odložiť, uskutoční sa čo najskôr,“ povedal Macron.



Spomínaná konferencia organizovaná Francúzskom a Saudskou Arábiou sa mala konať 17. až 20. júna v sídle OSN v New Yorku. Macron predtým povedal, že očakáva, že na tejto konferencii sa podniknú kroky „smerom k uznaniu Palestíny“. Toto tvrdenie bližšie nešpecifikoval, konštatuje AFP. V piatok zopakoval odhodlanie Francúzska uznať palestínsky štát za „akýchkoľvek okolností“.



Spojené štáty v utorok v diplomatickom demarši vyzvali vlády celého sveta, aby sa na konferencii nezúčastnili. V dokumente sa uvádza, že krajiny, ktoré po konferencii podniknú „protiizraelské kroky“, budú vnímané ako konajúce v rozpore so záujmami zahraničnej politiky USA a mohli by čeliť diplomatickým krokom zo strany Washingtonu. Konferencia je podľa USA kontraproduktívna vzhľadom na snahy o ukončenie vojny v Pásme Gazy a oslobodenie izraelských rukojemníkov.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023. Za 20 mesiacov v tejto vojne zahynulo podľa gazského ministerstva zdravotníctva najmenej 55.207 ľudí, väčšinou civilistov, píše AFP.