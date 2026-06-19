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Macron kritizoval návratové centrá pre nelegálnych migrantov v EÚ

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Nemecký kancelár Friedrich Merz (druhý zľava), francúzsky prezident Emmanuel Macron (uprostred) a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová (uprostred vpravo) sa rozprávajú počas rokovania za okrúhlym stolom v druhý deň summitu EÚ v sídle Európskej rady v Bruseli 19. júna 2026. Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady jednomyseľne dohodli, že predĺžia sankcie voči Rusku o ďalších 12 mesiacov, pričom doposiaľ sa o tom rozhodovalo každého pol roka. Podľa portálu Euronews sa týmto krokom zmenší priestor na vetovanie predlžovania sankcií zo strany členských štátov, informuje TASR. Foto: TASR/AP

Spomínané návratové centrá mimo hraníc EÚ sú jedným z hlavných opatrení v rámci sprísnenia migračných pravidiel, ktoré tento týždeň schválil Európsky parlament.

Autor TASR
Brusel 19. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok ostro kritizoval myšlienku zriadenia tzv. návratových centier pre nelegálnych migrantov mimo hraníc Európskej únie (EÚ) a uviedol, že Paríž bude oponovať snahám o ich financovanie zo zdrojov bloku. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.

Spomínané návratové centrá mimo hraníc EÚ sú jedným z hlavných opatrení v rámci sprísnenia migračných pravidiel, ktoré tento týždeň schválil Európsky parlament.

„Francúzsko túto politiku nepodporuje,“ vyhlásil Macron pre novinárov po summite EÚ v Bruseli. Poukázal na to, že nové pravidlá umožňujú posielať ľudí do krajín, s ktorými nemajú žiadne väzby – a ktoré by za to mohli dostať finančnú odmenu.

„Nie som si istý, či je to Európa, akú chceme. Nie som si istý, či sú to základné princípy, na ktorých bola naša Európa vybudovaná. A v tejto súvislosti ani neverím, že je to účinné. Dôkazom je, že doteraz som nevidel nikoho, komu by to fungovalo,“ skonštatoval prezident.

Francúzsko súhlasí s prísnejšími pravidlami s cieľom podporiť návraty osôb bez práva na pobyt do ich krajín pôvodu, ale nebude budovať návratové centrá, dodal.

„Nemyslím si, že je to ani účinné, ani v súlade s našimi zásadami,“ uviedol Macron. Francúzsko je podľa jeho slov proti tomu, aby sa na financovanie týchto plánov použili prostriedky EÚ.

Podporovatelia nových opatrení tvrdia, že návratové centrá – ktoré by slúžili buď ako konečná destinácia, alebo ako tranzitné centrá pre vyhostené osoby – by mohli uľahčiť repatriácie a pôsobiť ako odstrašujúci prostriedok pre potenciálnych nelegálnych migrantov. Ľudskoprávne organizácie ich však kritizujú ako „právne čierne diery“, v ktorých by migranti mohli uviaznuť v neistote bez dostatočného dohľadu.
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