Macron kritizoval neschopnosť libanonských politikov zostaviť vládu

Paríž 3. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval libanonských politikov, aby konečne zostavili novú vládu. Uviedol to na stredajšej videokonferencii darcov pre Libanon, ktorú už po druhý raz spoluorganizovali Francúzsko a OSN. Informovala o tom v noci na štvrtok agentúra AFP.



Libanonská vláda padla po augustovom výbuchu v libanonskej metropole Bejrút, ktorý si vyžiadal vyše 200 obetí a spôsobil rozsiahle materiálne škody. Odvtedy sa stále nedarí zostaviť reformne orientovanú vládu, ktorá by uspokojila požiadavky ulice a medzinárodných darcov odmietajúcich nateraz uvoľniť značné finančné prostriedky na záchranu Libanonu, ktorý zápasí s najhoršou ekonomickou a finančnou krízou vo svojej modernej histórii.



"Záväzky... sa nedodržali," uviedol Macron na konferencii, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia desiatok štátov sveta a medzinárodných organizácii, ako aj libanonské mimovládne organizácie.



Macron vo svojom príhovore privítal skutočnosť, že medzinárodní darcovia poskytli na prvej darcovskej konferencii 9. augusta viac ako 280 miliónov eur, ktoré pomohli Libanonu pokryť výdavky na urgentne potrebnú lekársku starostlivosť, jedlo a ubytovanie ľudí bez strechy nad hlavou.



Prezidentská kancelária uviedla, že konferencia bola zameraná aj na počiatočné zhodnotenie toho, akú pomoc Libanon doteraz dostal a akú pomoc v súčasnosti potrebuje.



Macron v závere sľúbil, že bude naďalej vyvíjať tlak na libanonských politikov, pričom potvrdil, že sa do Bejrútu vráti ešte v tomto roku v decembri.



Libanonský prezident Michel Aún počas konferencie prisľúbil zmeny a vyhlásil, že humanitárna pomoc je pre jeho krajinu "kľúčová". Dodal, že prioritou zostáva zostavenie vlády.



Na rýchle zostavenie libanonskej vlády vyzval aj regionálny riaditeľ Svetovej banky Saroj Kumar Jha.



Libanonskí finanční experti odhadujú, že krajina bude potrebovať ďalšiu finančnú pomoc vo výške 200 až 300 miliónov dolárov, píše DPA.