< sekcia Zahraničie
Macron kritizoval Spojené štáty za odvracanie sa od spojencov
koordinovanú odpoveď na asertívnu zahraničnú politiku USA v západnej hemisfére.
Autor TASR
Paríž 8. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok povedal, že Spojené štáty sa „oslobodzujú“ od medzinárodných pravidiel a postupne odvracajú od niektorých svojich spojencov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Macron to povedal v čase, keď sa európske krajiny snažia nájsť koordinovanú odpoveď na asertívnu zahraničnú politiku USA v západnej hemisfére - v sobotu zadržali v Caracase venezuelského lídra Nicolása Madura a previezli do New Yorku a šéf Bieleho domu Donald Trump opakuje svoje plány získať Grónsko.
„Spojené štáty sú etablovanou veľmocou, ktorá sa však postupne odvracia od niektorých svojich spojencov a oslobodzuje od medzinárodných pravidiel, ktoré ešte nedávno presadzovala,“ povedal Macron v každoročnom príhovore k francúzskym veľvyslancom v Elyzejskom paláci.
„Multilaterálne inštitúcie fungujú menej a menej efektívne,“ konštatoval francúzsky líder. „Žijeme vo svete veľkých mocností, ktoré majú skutočné pokušenie rozdeliť si svet,“ uviedol.
Európa musí chrániť svoje záujmy, zdôraznil a vyzval na upevnenie európskej regulácie technologického sektora. Washington ju kritizuje ako údajnú snahu donútiť americké platformy sociálnych médií cenzurovať názory.
Macron vyzdvihol dôležitosť ochrany akademickej nezávislosti a privítal „možnosť kontrolovaného informačného priestoru, kde môžu byť názory vymieňané úplne slobodne, ale rozhodnutia nerobia algoritmy niekoľkých ľudí“. Doplnil, že EÚ musí chrániť svoje Nariadenie o digitálnych trhoch (DMA) a Nariadenie o digitálnych službách (DSA).
Macron to povedal v čase, keď sa európske krajiny snažia nájsť koordinovanú odpoveď na asertívnu zahraničnú politiku USA v západnej hemisfére - v sobotu zadržali v Caracase venezuelského lídra Nicolása Madura a previezli do New Yorku a šéf Bieleho domu Donald Trump opakuje svoje plány získať Grónsko.
„Spojené štáty sú etablovanou veľmocou, ktorá sa však postupne odvracia od niektorých svojich spojencov a oslobodzuje od medzinárodných pravidiel, ktoré ešte nedávno presadzovala,“ povedal Macron v každoročnom príhovore k francúzskym veľvyslancom v Elyzejskom paláci.
„Multilaterálne inštitúcie fungujú menej a menej efektívne,“ konštatoval francúzsky líder. „Žijeme vo svete veľkých mocností, ktoré majú skutočné pokušenie rozdeliť si svet,“ uviedol.
Európa musí chrániť svoje záujmy, zdôraznil a vyzval na upevnenie európskej regulácie technologického sektora. Washington ju kritizuje ako údajnú snahu donútiť americké platformy sociálnych médií cenzurovať názory.
Macron vyzdvihol dôležitosť ochrany akademickej nezávislosti a privítal „možnosť kontrolovaného informačného priestoru, kde môžu byť názory vymieňané úplne slobodne, ale rozhodnutia nerobia algoritmy niekoľkých ľudí“. Doplnil, že EÚ musí chrániť svoje Nariadenie o digitálnych trhoch (DMA) a Nariadenie o digitálnych službách (DSA).