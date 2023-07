Macron: Kunderova irónia a genialita urobili z jeho diel klasiku

Praha 12. júla (TASR) - Irónia a genialita česko-francúzskeho esejistu a prozaika Milana Kunderu urobili z jeho diel klasiku dnešnej doby. V reakcii na spisovateľovo úmrtie to v stredu na sociálnej sieti Twitter napísal francúzsky prezident Emmanuel Macron, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Kunderu označil za slobodného ducha, ktorý našiel útočisko vo Francúzsku a vo svojich spisoch obsiahol univerzálne horizonty. "Jeho irónia a genialita urobili z jeho diel klasiku našich čias. Úprimnú sústrasť jeho manželke a blízkym a tiež jeho čitateľom," napísal Macron.



Podľa francúzskej ministerky kultúry Rimy Abdul-Malakovej si Kundera vybral život vo Francúzsku, aby nikdy nestratil slobodu. "Pomáhal nám objaviť, kto sme, nájsť cestu v absurdite sveta," uviedla. Dodala, že spolu s ním odchádza jeden z najväčších hlasov európskej literatúry.



O smrti významného románopisca informovali okrem svetových tlačových agentúr aj televízie BBC a CNN či americký denník The New York Times. Významný priestor mu venovali najmä francúzske médiá. Denník Le Figaro ho označil za literárneho velikána.



Česko-francúzsky spisovateľ Milan Kundera zomrel v utorok vo veku 94 rokov. Bol najprekladanejším autorom českého pôvodu, preslávil sa najmä románmi Žart, Nesmrteľnosť či Neznesiteľná ľahkosť bytia. Od roku 1975 žil s manželkou vo francúzskom exile a od roku 1981 mal francúzske občianstvo.