Macron ľutuje, že sa do predvolebnej kampane nezapojil skôr

Paríž 8. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyjadril v piatok ľútosť nad tým, že začal svoju predvolebnú kampaň neskoro. Podľa najnovších predvolebných prieskumov má totiž iba mierny náskok pred krajne pravicovou kandidátkou Marine Le Penovou, ktorá by podľa Macrona mohla odohnať z Francúzska investorov. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Kto by pred šiestimi týždňami pochopil, že som zrazu začal organizovať politické mítingy, že by som sa sústredil na domáce problémy, keď na Ukrajine začala vojna?" spýtal sa Macron s tým, že svoju predvolebnú kampaň spustil neskôr, ako chcel.



Preferencie Le Penovej v predvolebných prieskumoch v posledných týždňoch vzrástli a očakáva sa, že sa v druhom kole volieb postaví proti Macronovi, ktorého víťazstvo vo voľbách bolo donedávna považované za samozrejmosť. Súčasný francúzsky prezident v predvolebných prieskum stále vedie, no jeho náskok pred Le Penovou nie je veľký.



Macron v rozhovore pre denník Le Parisien kritizoval sociálny program svojej oponentky, ktorý podľa neho odoženie z Francúzska medzinárodných investorov.



"Jej program by spôsobil obrovskú nezamestnanosť, pretože by odohnal medzinárodných investorov a nebol by prospešný pre rozpočet... Jej základy sa nezmenili – je to rasistický program, ktorého cieľom je rozdeliť spoločnosť," vyhlásil francúzsky líder.



Le Penová v reakcii na tieto slová uviedla, že Macron jej program nepozná.



Prezidentské voľby sa vo Francúzsku uskutočnia v nedeľu 10. apríla. Druhé kolo je naplánované na 24. apríla.



Súčasný francúzsky prezident oficiálne oznámil svoju kandidatúru vo voľbách začiatkom marca. Spravil tak jeden deň pred konečným termínom na vyhlásenie kandidatúry.