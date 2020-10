Macron má plán, ktorý má posilniť boj proti radikálnemu islamu

Les Mureaux 2. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron predstavil v piatok plán, ktorým chce chrániť sekulárne hodnoty francúzskeho štátu pred radikálnym islamom. Oznámil okrem iného prísnejší dohľad nad školskou dochádzkou detí z moslimských rodín a lepšiu kontrolu financovania mešít zo zahraničia.



Vo svojom prejave v meste Les Mureaux, ktoré je známe vysokým podielom prisťahovalcov, Macron označil islam ako náboženstvo v kríze, a to na celom svete.



Avizoval, že v rámci novej snahy o elimináciu extrémistického náboženského učenia v školách a mešitách nedôjde k nijakým ústupkom.



Zároveň uviedol, že Francúzsko musí urobiť viac pre to, aby prisťahovaleckým komunitám ponúklo ekonomickú a sociálnu mobilitu, pričom vysvetlil, že vákuum v tejto sfére často vypĺňajú práve islamistickí radikáli.



Macronov dlho očakávaný prejav prišiel 18 mesiacov pred prezidentskými voľbami, v ktorých bude čeliť výzvam zo strany pravice súvisiacim s narastajúcimi obavami verejnosti o bezpečnosť a poriadok vo Francúzsku, kde žije jedna z najpočetnejších komunít moslimov v Európe.



Macron vo svojom príhovore odsúdil trend islamistického separatizmu, ktorý je v rozpore s francúzskymi hodnotami a snaží sa vytvoriť paralelnú spoločnosť s vlastnými pravidlami, ktoré sú nad zákonmi štátu.



Táto forma sektárstva sa podľa Macrona často premieta do prípadov, keď deti nechodia do školy a keď sa športové, kultúrne a iné komunitné aktivity zneužívajú ako zámienka na výučbu princípov, ktoré nie sú v súlade s právnymi normami republiky.



Macron tiež oznámil, že vláda v decembri predloží návrh zákona, ktorý posilní zákon z roku 1905 o odluke cirkvi od štátu.



Medzi ustanoveniami nového zákona bude prísnejšia kontrola učebných osnov na súkromných školách a prísnejšie obmedzenia domáceho vzdelávania z iných dôvodov, ako sú zdravotné problémy dieťaťa.



Komunitné združenia, ktoré dostávajú štátne dotácie, budú musieť podľa Macrona podpísať zmluvu potvrdzujúcu ich oddanosť sekularizmu a základným hodnotám, ku ktorým sa hlási Francúzsko. Tieto organizácie budú podrobnejšie preskúmané a zákon uľahčí ukončenie činnosti tých z nich, ktoré porušujú pravidlá brániace indoktrinácii.



Súčasťou nových opatrení bude aj zákaz nosenia náboženských symbolov pre zamestnancov firiem pracujúcich vo verejných službách na základe objednávky štátu. Tento zákaz už platí pre štátnych zamestnancov.



Macron v tejto súvislosti vysvetlil, že vo Francúzsku pribúdajú prípady, keď napr. vodiči autobusov MHD odmietli povoliť vstup ženám, ktorých oblečenie považovali za príliš vyzývavé.



Francúzsky prezident vo svojom príhovore zdôraznil aj to, že islam vo Francúzsku je potrebné oslobodiť od zahraničných vplyvov, pričom spomenul krajiny ako Saudská Arábia, Katar či Turecko.



Agentúra AFP poznamenala, že Francúzsko bolo v posledných rokoch donútené k reflexii svojich základných republikánskych hodnôt, ktoré mnohí Francúzi vnímajú ako ohrozené islamom po tom, ako sa v ich vlasti od roku 2015 odohralo viacero teroristických útokoch zameraných na sekulárne slobody, ako je napr. sloboda prejavu a s ňou súvisiaci útok na redakciu satirického magazínu Charlie Hebdo.



Tento atentát sa odohral v januári 2015, keď dvojica islamistických útočníkov priamo v redakcii magazínu zmasakrovala 12 jej zamestnancov v odvete za zverejnenie karikatúr proroka Mohameda.