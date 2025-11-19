Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 19. november 2025Meniny má Alžbeta
< sekcia Zahraničie

Macron: Máme povinnosť dosiahnuť výsledky pri vývoji stíhačiek FCAS

.
Nemecký kancelár Friedrich Merz (vľavo) a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa vítajú počas summitu o európskej digitálnej suverenite v Berlíne 18. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Program predstavuje test dôveryhodnosti pre Európu, povedal Macron po boku nemeckého kancelára Friedricha Merza po technologickom summite v Berlíne.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 19. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vyhlásil, že Francúzsko a Nemecko „majú povinnosť dosiahnuť výsledky“ v súvislosti s programom vývoja stíhačiek Future Combat Air System (FCAS) po mesiacoch napätia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Program predstavuje „test dôveryhodnosti“ pre Európu, povedal Macron po boku nemeckého kancelára Friedricha Merza po technologickom summite v Berlíne. „Veríme v to, že napredujeme,“ zdôraznil. Program FCAS bol spustený v roku 2017 s cieľom nahradiť francúzske stíhačky Rafale a lietadlá Eurofighter používané Nemeckom a Španielskom.

Projekt týchto troch krajín však uviazol v dôsledku narastajúcich nezhôd medzi francúzskou spoločnosťou Dassault Aviation a spoločnosťou Airbus, ktorá v projekte reprezentuje nemecké a španielske záujmy.

V septembri spoločnosť Dassault Aviation aj vládny predstaviteľ vyhlásili, že Francúzsko je pripravené na projekte pracovať samostatne, ak rokovania s Nemeckom a Španielskom zlyhajú. Berlín i Madrid vyjadrili rozhorčenie z postoja spoločnosti Dassault, ktorá sa údajne snaží získať vedúcu úlohu v projekte, píše AFP.

Macron v utorok vyhlásil, že zapojené strany „odovzdajú potrebné informácie priemyslu“ a „prevezmú zodpovednosť za vyriešenie sporov“.

Merz medzitým zopakoval svoj postoj, že riešenie nájdu do konca roka. Do projektu sa vložil „veľký obnos financií a významné investície pre tri krajiny, ktoré sú v súčasnosti súčasťou konzorcia“, dodal. Ďalšie diskusie sa uskutočnia „v najbližších dňoch“ s cieľom prijať „rozhodnutie o ďalšom postupe“, uviedol Merz.
.

Neprehliadnite

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

Týždenník: Odpustenie nestačí

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.