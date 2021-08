Macron, Merkelová, Stoltenberg a ďalší reagovali na výbuchy v Kábule

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Dublin/Brusel/Berlín/Londýn 26. augusta (TASR) - Francúzsko sa stále pokúša evakuovať z Kábulu stovky ľudí. Situácia na kábulskom letisku je však veľmi nebezpečná. V reakcii na dva štvrtkové výbuchy v blízkosti kábulského letiska to povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron." povedal Macron podľa agentúry AFP počas návštevy Írska. Zároveň potvrdil, že francúzsky veľvyslanec odíde z Afganistanu do Paríža.Britský premiér Boris Johnson v súvislosti s najnovším dianím v Kábule zvolal mimoriadne zasadnutie vládneho bezpečnostného tímu Cobra. Útok v Kábule označil za "" a ubezpečil, že Spojené kráľovstvo bude do "" pokračovať v evakuačnej operácii, hoci sa blíži k svojmu koncu. Johnson verí, že Taliban umožní ľuďom opustiť Afganistan aj po 31. auguste, dokedy majú odtiaľ odísť americké jednotky.Nemecká kancelárka Angela Merkelová odsúdila štvrtkový "" útok pri letisku v Kábule. "" povedala MerkelováGenerálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg opísal udalosti v Kábule ako "". Prioritou podľa neho naďalej zostáva čo najrýchlejšie evakuovať do bezpečia čo najviac ľudí.Na výbuch v Kábule reagoval aj predseda Európskej rady Charles Michel. "" uviedol Michel na Twitteri a dodal, že je potrebné zaistiť, aby súčasná nestabilita neviedla k oživeniu terorizmu.Afganskou metropolou Kábul otriasli vo štvrtok podvečer dva výbuchy. Podľa hovorcu amerického ministerstva obrany Johna Kirbyho išlo o komplexný útok, pri ktorom boli zranení aj americkí vojaci. Oficiálny počet obetí nie je vzhľadom na tamojšiu chaotickú situáciu známy.