Macron, Merz a Tusk navštívia budúci týždeň Moldavsko

Francúzsky prezident Emmanuel Macron rozpráva počas tlačovej konferencie po jeho stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami, na ktorom rokovali o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu pred francúzskym veľvyslanectvom vo Washingtone 18. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Paríž 22. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz a poľský premiér Donald Tusk navštívia budúcu stredu 27. augusta Moldavsko a v Kišiňove si pripomenú 34. výročie nezávislosti krajiny. V piatok to oznámil Elyzejský palác, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Európski lídri prijali pozvanie od moldavskej prezidentky Maie Sanduovej a plánovanou návštevou „potvrdia svoju plnú podporu bezpečnosti, suverenite a európskej ceste Moldavska,“ uviedla Macronova kancelária.

AFP pripomína, že Sanduová je otvorenou kritičkou Ruska, najmä od jeho invázie na Ukrajinu v roku 2022. Moskvu tiež opakovane obvinila z politického zasahovania do vnútorných záležitostí svojej krajiny.

Počas marcového stretnutia medzi Macronom a moldavskou prezidentkou odsúdil francúzsky líder pokusy Ruska destabilizovať Moldavsko a jeho demokratické inštitúcie, dodáva AFP.
