< sekcia Zahraničie
Macron, Merz a Tusk navštívia budúci týždeň Moldavsko
Počas marcového stretnutia medzi Macronom a moldavskou prezidentkou odsúdil francúzsky líder pokusy Ruska destabilizovať Moldavsko a jeho demokratické inštitúcie.
Autor TASR
Paríž 22. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz a poľský premiér Donald Tusk navštívia budúcu stredu 27. augusta Moldavsko a v Kišiňove si pripomenú 34. výročie nezávislosti krajiny. V piatok to oznámil Elyzejský palác, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Európski lídri prijali pozvanie od moldavskej prezidentky Maie Sanduovej a plánovanou návštevou „potvrdia svoju plnú podporu bezpečnosti, suverenite a európskej ceste Moldavska,“ uviedla Macronova kancelária.
AFP pripomína, že Sanduová je otvorenou kritičkou Ruska, najmä od jeho invázie na Ukrajinu v roku 2022. Moskvu tiež opakovane obvinila z politického zasahovania do vnútorných záležitostí svojej krajiny.
Počas marcového stretnutia medzi Macronom a moldavskou prezidentkou odsúdil francúzsky líder pokusy Ruska destabilizovať Moldavsko a jeho demokratické inštitúcie, dodáva AFP.
Európski lídri prijali pozvanie od moldavskej prezidentky Maie Sanduovej a plánovanou návštevou „potvrdia svoju plnú podporu bezpečnosti, suverenite a európskej ceste Moldavska,“ uviedla Macronova kancelária.
AFP pripomína, že Sanduová je otvorenou kritičkou Ruska, najmä od jeho invázie na Ukrajinu v roku 2022. Moskvu tiež opakovane obvinila z politického zasahovania do vnútorných záležitostí svojej krajiny.
Počas marcového stretnutia medzi Macronom a moldavskou prezidentkou odsúdil francúzsky líder pokusy Ruska destabilizovať Moldavsko a jeho demokratické inštitúcie, dodáva AFP.