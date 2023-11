Macron na konferencii o Gaze žiadal humanitárnu pauzu

Paríž 9. novembra (TASR) — V konflikte medzi Izraelom a Hamasom v pásme Gazy musí byť prvoradá ochrana civilistov. Aby sa to dosiahlo, je čo najskôr potrebná tzv. humanitárna prestávka a prímerie. V otváracom prejave na medzinárodnej konferencii zameranej na potreby civilistov v pásme Gazy konanej v Paríži to vo štvrtok povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



"Je to absolútne nevyhnutné. Nedá sa o tom vyjednávať," povedal Macron na margo ochrany civilistov. Dodal, že všetky životy majú rovnakú hodnotu“.



Boj proti terorizmu sa podľa Macrona nedá viesť bez pravidiel a Izrael to vie. Chytiť sa do pasce terorizmu pre všetkých znamená "podľahnúť násiliu a vzdať sa svojich hodnôt", dodal.



Na konferencii v Paríži sa zišli zástupcovia mnohých západných a arabských krajín, OSN a mimovládnych organizácií. Predstavitelia Izraela sa na rozhovoroch nezúčastňujú, Rusko pozvánku nedostalo.



Viac ako 1,5 milióna ľudí – teda približne 70 percent obyvateľov pásma Gazy – utieklo zo svojich domovov po začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskymi militantmi z hnutia Hamas.



Predmetom diskusií na konferencii bude aj finančná podpora a ďalšie spôsoby pomoci civilistom v Gaze. Očakáva sa, že Francúzsko oznámi ďalšiu pomoc. Od útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra Paríž poskytol prostredníctvom OSN a ďalších partnerov pre pásmo Gazy humanitárnu pomoc za 20 miliónov eur.



Francúzski predstavitelia avizovali, že zvažujú aj evakuáciu zranených ľudí na lode, ktoré by kotvili v Stredozemnom mori pri pobreží pásma Gazy. Paríž už vyslal k pobrežiu Cypru vrtuľníkovú loď a pripravuje ďalšiu so zdravotníckym vybavením.



Nemecká vláda v utorok uviedla, že k doterajším 71 miliónom eur, ktoré už boli vyčlenené pre agentúru OSN pomáhajúcu palestínskym utečencom (UNRWA), poskytne ďalších 20 miliónov eur.



Cyperský prezident Nikos Christodulidis navrhol vytvorenie humanitárneho námorného koridoru do pásma Gazy, ktorým by bezpečne prúdila pomoc "v bezprostrednom, strednodobom a dlhodobom horizonte". Lode by prevážali pomoc z prístavu v cyperskom Limasole, ktorý je vzdialený asi 410 kilometrov.



Na parížskej konferencii sa zúčastňujú aj predseda Európskej rady Charles Michel a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. AP pripomína, že EÚ je najväčším globálnym poskytovateľom pomoci Palestínčanom.