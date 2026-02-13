< sekcia Zahraničie
Macron na MSC vyzval na nastavenie pravidiel spolužitia s Ruskom
Po štyroch rokoch vojny na Ukrajine je podľa Macrona Rusko oslabenou krajinou.
Autor TASR
Mníchov 13. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok vo svojom príhovore na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) povedal, že je nutné nastaviť pravidlá budúcej koexistencie s Ruskom po skončení vojny na Ukrajine s cieľom predísť ďalšej vojenskej eskalácii. Deklaroval tiež, že chce vyslať odkaz „nádeje a odhodlania“ o budúcnosti Európy. Svet by si mal podľa neho z Európy brať príklad, a nie ju kritizovať, informuje TASR podľa denníka Guardian a agentúry AFP.
Po štyroch rokoch vojny na Ukrajine je podľa Macrona Rusko oslabenou krajinou. Jeho nadhodnocovanie zo strany viacerých lídrov označil za strategickú chybu.
V súvislosti s prebiehajúcimi mierovými rokovania vyzval, aby na nich mala Európa svoje miesto. „Bez Európanov mier nebude. Chcem, zdôrazniť, že ak chcú, môžu rokovať bez Európanov, ale mier to neprinesie,“ myslí si francúzsky prezident. Navrhol preto, aby Európa obnovila diplomatické kontakty s Ruskom a nespoliehala sa na Spojené štáty vo vedení rokovaní.
Po skončení vojny bude podľa Macrona navyše nutné nastaviť pravidlá spolužitia s Ruskom. „Ak dosiahneme dohodu o Ukrajine, stále budeme musieť súperiť s agresívnym Ruskom. Budeme musieť definovať pravidlá spolužitia, ktoré znížia riziko eskalácie,“ deklaroval. Poukázal, že geografia Európy sa nezmení a európske štáty vzhľadom na tento fakt budú musieť rokovať o novej bezpečnostnej architektúre. Vyzval preto na sériu konzultácií o tejto dôležitej otázke.
V súvislosti s budúcnosťou Európy Macron zdôraznil, že európsky kontinent je často označovaný za „starnúcu, pomalú, roztrieštenú konštrukciu, odsúvanú dejinami na vedľajšiu koľaj ako nadmerne regulovaná ekonomika bez života, ktorá sa vyhýba inováciám, ako spoločnosť padajúca za obeť barbarskej migrácii“. V niektorých kruhoch je podľa neho navyše Európa označovaná ako represívny kontinent, kde je sloboda slova potlačovaná. V tejto súvislosti chcel francúzsky prezident v Mníchove ponúknuť iný pohľad na Európu.
„Tam, kde niektorí vidia hrozby, ja vidím našu silu, tam, kde niektorí vidia pochybnosti, ja chcem vidieť príležitosť, pretože verím, že Európa je vo svojej podstate silná a môže byť ešte silnejšia,“ povedal. Európu označil ako „radikálne originálnu politickú konštrukciu slobodných, suverénnych štátov“.
Macron sa tak na MSC vyjadril rok po tom, čo americký viceprezident J. D. Vance na rovnakej pôde ostro kritizoval európske štáty a ich predstaviteľov obvinil z potláčania slobody prejavu.
