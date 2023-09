Macron: Na parížskej olympiáde nesmie byť v čase vojny ruská vlajka

Paríž 7. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyjadril v stredu presvedčenie, že na budúcoročných olympijských hrách v Paríži sa nesmie objaviť vlajka Ruska ako štátu, ktorý pácha vojnové zločiny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Napriek prebiehajúcej ruskej invázii na Ukrajine Medzinárodný olympijský výbor (MOV) odporučil, aby ruskí i bieloruskí športovci mohli súťažiť na medzinárodných súťažiach. Avšak len za predpokladu, že splnia stanovené podmienky vrátane súťaženia pod neutrálnou vlajkou, ako aj preukázania toho, že aktívne nepodporujú vojnu na Ukrajine.



"Dúfam, že ide o svedomité rozhodnutie olympijského sveta. Nie je ale to hostiteľský štát, ktorý by mal rozhodovať o tom, čo má robiť MOV. (Prezidentovi výboru) Thomasovi Bachovi plne dôverujem," povedal francúzsky prezident.



"Samozrejme, že na olympijských hrách v Paríži nemôže byť ruská vlajka, myslím, že v tom je zhoda. Pre Rusko ako krajinu nie je (na olympiáde) miesto v čase, keď pácha vojnové zločiny, keď deportuje deti," skonštatoval Macron.



V rozhovore pre francúzsky športový denník L'Équipe sa Macron zamýšľal aj nad tým, ako rozlišovať medzi ruskými športovcami, ktorí sú komplicmi súčasného ruského režimu a tými, ktorí sú jeho obeťami. Podľa jeho slov musí MOV v tomto smere prijať také rozhodnutie, ktoré bude spravodlivé a zrozumiteľné pre Ukrajincov. "To je rovnováha, ktorú budeme musieť dosiahnuť," poznamenal.



Olympijské hry v Paríži sa budú konať od 26. júla do 11. augusta 2024.