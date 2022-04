Macron: Na Rusko je potrebné uvaliť pre udalosti v Buči ďalšie sankcie

Muž s dieťaťom jazdí na bicykli vedľa mŕtveho tela civilistu v meste Buča pri Kyjeve počas 38. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v sobotu 2. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Paríž 4. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok uviedol, že je potrebné uvaliť na Rusko ďalšie sankcie po tom, ako Ukrajina obvinila ruské jednotky zo zabíjania civilistov v ukrajinskom meste Buča. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.Macron pre francúzsku rozhlasovú stanicu France Inter uviedol, že existujú veľmi jasné stopy, ktoré naznačujú, že za vojenské zločiny na Ukrajine sú zodpovedné ruské jednotky.uviedol Macron po tom, ako sa objavili správy o masových hroboch v Buči.uviedol šéf elyzejského paláca s tým, že tento krok bude Francúzsko v nasledujúcich dňoch koordinovať so svojimi európskymi partnermi, a to predovšetkým s Nemeckom.Nové sankcie by sa podľa Macrona mali zamerať najmä na ruský ropný a uhoľný priemysel a Európska únia by mohla zaviesť ďalšie sankcie i proti ruským jednotlivcom.cituje Macrona televízia CNN.Ukrajinskí a západní lídri reagovali s pobúrením na nájdenie masových hrobov a niekoľkých stoviek tiel v meste Buča ležiacom v Kyjevskej oblasti, odkiaľ sa nedávno stiahla ruská armáda. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil priamo Moskvu zo zabíjania civilistov. Rusko obvinenia poprelo a vyhlásilo, že zábery tiel zinscenoval Kyjev.