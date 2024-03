Macron: Na Ukrajine bude možno potrebné raz vykonať pozemné operácie

Paríž 17. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyjadril presvedčenie, že na Ukrajine bude možno "v určitom okamihu" potrebné vykonať pozemné operácie zamerané proti ruským silám. Iniciatívu sa však prebrať nechystá, uviedol v rozhovore pre denník Le Parisien, ktorý zverejnili v sobotu. TASR píše podľa správy agentúry AFP.



Macron ešte vo februári vyvolal rozruch, keď hypoteticky nevylúčil vyslanie západných vojakov na Ukrajinu, čo vyvolalo odpor u ostatných európskych lídrov. Neskôr svoj výrok vysvetlil tým, že to neznamená úvahu o nasadení jednotiek v blízkej budúcnosti, ale že tým otvára debatu o možnostiach ďalšej podpory Kyjeva.



"Možno v určitom okamihu - nechcem to, nepreberiem iniciatívu - budeme musieť vykonať pozemné operácie, nech už budú akékoľvek, aby sme čelili ruským silám," uviedol Macron v rozhovore pre francúzsky denník.



"Sila Francúzska spočíva v tom, že to dokážeme," dodal francúzsky prezident s tým, že jeho krajina sa pripravuje na "všetky scenáre".



Macron sa v piatok spolu s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a poľským premiérom Donaldom Tuskom stretol v Berlíne, kde rokovali o spôsoboch podpory Ukrajiny. Lídri tzv. Weimarského trojuholníka, sa podľa francúzskeho prezidenta zhodli, že ich cieľom je nikdy nedovoliť Rusku zvíťaziť a podporovať Ukrajincov až do konca.



Rozdiely však naďalej panujú v otázke nasadenia pozemných síl. Zatiaľ čo Macron tvrdí, že európski lídri by si mali ponechať otvorené všetky možnosti - vrátane vyslania vojakov na Ukrajinu -, opatrnejšie postupujúci Scholz takúto možnosť kategoricky odmieta.



Poľsko zatiaľ jasnú pozíciu k vyjadreniam Macrona nezaujalo. Tusk koncom februára v Prahe povedal, že Varšava nemá v úmysle vysielať vojakov na Ukrajinu, priamo to však nevylúčil ani sa nevyjadril k možnosti, že tak urobia iné štáty NATO.