Macron nalieha na zmenu legislatívy, cieli na dezinformácie
Autor TASR
Paríž 28. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok vyzval na zmeny legislatívy, ktoré by umožnili urýchlené blokovanie dezinformácií na internete vo Francúzsku, informovala agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva TASR.
Macron a jeho manželka Brigitte sú na sociálnych sieťach už dlhodobo terčom tvrdení, podľa ktorých sa údajne narodila ako muž. Francúzska vláda zároveň opakovane upozorňuje na ruské dezinformačné kampane v Európe, ktoré sa podľa nej po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 ešte stupňujú.
Francúzsky prezident aj v súvislosti s tým v piatok uviedol, že vláde zadal úlohu pripraviť návrhy na zavedenie zrýchleného konania proti dezinformáciám alebo obsahu, ktorý „poškodzuje ľudskú dôstojnosť“ a šíri sa na sociálnych sieťach.
„Viedol som zasadnutie rady obrany k informačnej vojne, kde som požiadal o pomoc s úlohou, ktorá musí byť splnená do konca roka,“ informoval Macron v piatok počas návštevy v meste Mirecourt na severovýchode Francúzska.
Macron dodal, že chce tento postup zakotviť v zákone čo najskôr. Podľa Macrona by malo byť možné požiadať sudcu, aby do 48 hodín nariadil osobe podozrivej z obťažovania odstrániť sporné príspevky.
Na stretnutí s novinármi z regionálnych médií hovoril o vplyve sociálnych sietí a uviedol i konkrétne príklady dezinformácií – napríklad tvrdenie, že Francúzsko poslalo na front na Ukrajine tisíc príslušníkov Cudzineckej légie. „Možno ste to čítali, možno ste tomu na chvíľu aj uverili. Bolo to celé vymyslené,“ povedal.
Prezident zároveň pripomenul, že s online obťažovaním sa on osobne stretol už viackrát a jeho manželka Brigitte „ešte viac“. „Sme úplne bezmocní. Trvá to dlho, stále to pokračuje, ľudia to vidia a niektorí sú natoľko dôverčiví, že tomu uveria. A to nás ničí,“ uviedol.
AFP pripomenula, že manželia Macronovci podali v Spojených štátoch žalobu na konzervatívnu komentátorku Candace Owensovú, ktorú obviňujú zo šírenia dezinformácií, podľa ktorých je Brigitte transrodovou osobou. Americký právnik Macronovcov uviedol, že jeho mandanti plánujú predložiť vedecké dôkazy a fotografie potvrdzujúce, že francúzska prvá dáma je žena.
