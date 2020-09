Macron naliehal na Putina, aby pomohol objasniť otrávenie Navaľného

Paríž 14. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok naliehal počas telefonického rozhovoru na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby pomohol objasniť pokus o vraždu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Informovala o tom agentúra AFP.



K rozhovoru medzi Macronom a Putinom došlo po tom, ako nemecká vláda oznámila, že laboratóriá vo Francúzsku a vo Švédsku nezávisle od seba potvrdili zistenia nemeckých expertov, ktorí na základe výsledkov laboratórnych testov dospeli k záveru, že vodca ruskej opozície Alexej Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou novičok.



Macron Putinovi v telefonickom rozhovore povedal, že je "nevyhnutné bezodkladne objasniť okolnosti tohto pokusu o vraždu a zistiť, kto je zaň zodpovedný", uvádza sa vo vyhlásení Elyzejského paláca. Macron tiež Putina informoval, že vlastná analýza Francúzska potvrdzuje, že Navaľného otrávenie novičokom je "v rozpore s medzinárodnými normami o používaní chemických zbraní".



Navaľnyj je momentálne hospitalizovaný v súkromnej nemocnici Charité v Berlíne. Do nemeckého hlavného mesta ho previezli letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. V Omsku ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla po tom, ako mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.



Nemeckí experti veria, že Navaľnyj prežil iba vďaka rýchlej reakcii pilotov lietadla, ktorí urgentne pristáli v Omsku, a vďaka tamojším lekárom, ktorí mu ako protijed injekčne podali atropín.



Nepodložené obvinenia v kauze Navaľnyj sú nemiestne, povedal Putin Macronovi

Nepodložené obvinenia voči Rusku v súvislosti s hospitalizáciou opozičného blogera Alexeja Navaľného sú nemiestne, naznačil ruský prezident Vladimir Putin počas pondelkového telefonátu so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom.



Informovala o tom tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na tlačovú kanceláriu Kremľa.



"Lídri detailne diskutovali o situácii týkajúcej sa tzv. prípadu Navaľnyj. Vladimir Putin zdôraznil nemiestnosť nepodložených, neodôvodnených obvinení ruskej strany v tomto kontexte," uviedol Kremeľ.



Telefonický rozhovor medzi Putinom a Macronom prišiel po tom, ako francúzske a švédske laboratóriá potvrdili nález nemeckých úradov, že Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou typu novičok, pripomína tlačová agentúra AFP.



Macron počas telefonického rozhovoru naliehal na Putina, aby pomohol objasniť "pokus o vraždu" Navaľného.