Macron napísal Británii otvorený list a avizoval návštevu krajiny

Paríž 1. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie obrátil na Britov otvoreným listom a ohlásil tiež cestu do Londýna, na ktorú sa vydá v júni. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



"Drahí britskí priatelia, odchádzate z Európskej únie, ale neodchádzate z Európy," napísal Macron v liste v angličtine, ktorý v sobotu zverejnil na Facebooku. Brexit v ňom označil za "šok pre Európanov", zdôraznil však, že Francúzsko vždy rešpektovalo toto zvrchované rozhodnutie britských voličov v referende z júna 2016.



Macron pripomenul, že tento rok bude 80. výročie dramatickej výzvy francúzskeho hrdinu druhej svetovej vojny Charla de Gaulla, ktorý 18. júna 1940 z Londýna apeloval na Francúzov, aby pokračovali v boji, kým čakajú na britskú a americkú pomoc proti nacistickému Nemecku.



"Francúzi vedia, že sú dlžní Britom, ktorí umožnili, aby naša republika prežila. V júni prídem do Londýna, aby som tomuto mestu udelil Rad Čestnej légie ako prejav úcty nesmiernej odvahe celej tejto krajiny a jej obyvateľov," uviedol Macron.



Poukázal tiež na to, že "Spojené kráľovstvo bolo ústredným aktérom v európskom projekte... vplyvnejším aktérom, než si samotní Briti často mysleli".



Macron však pripustil, že neistota okolo brexitu nie je ešte zažehnaná, aspoň nie v oblasti obchodných vzťahov. Varoval v tejto súvislosti pred "škodlivou konkurenciou" oboch strán s tým, že prístup Británie na trh EÚ bude závisieť od toho, nakoľko bude dodržiavať pravidlá Únie.